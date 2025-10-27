Σύλληψη 16χρονης με αεροβόλο πιστόλι στην Καλαμάτα

Σε έρευνα που έκαναν προχθές το απόγευμα αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καλαμάτας βρήκαν και κατάσχεσαν το αεροβόλο πιστόλι, όπως και 15 μεταλλικά σφαιρίδια.
Εκεί συνελήφθη και η 54χρονη για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου, ενώ λίγες ώρες αργότερα οι αστυνομικοί εντόπισαν και συνέλαβαν και την 16χρονη εκτός σπιτιού για παράβαση της νομοθεσίας για τα όπλα.
Κ.Ηλ.
Δευτέρα, 27 Οκτωβρίου 2025 17:33
Σύλληψη 16χρονης με αεροβόλο πιστόλι στην ΚαλαμάταΓράφτηκε από ΚΩΣΤΑΣ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ
Αεροβόλο πιστόλι εκτόξευσης με γεμιστήρα είχε παράνομα στο σπίτι της στην Καλαμάτα μια 16χρονη που συνελήφθη μαζί με την 54χρονη μητέρα της.
Κατηγορία Αστυνομικά