Σύλληψη 16χρονης με αεροβόλο πιστόλι στην Καλαμάτα

Αεροβόλο πιστόλι εκτόξευσης με γεμιστήρα είχε παράνομα στο σπίτι της στην Καλαμάτα μια 16χρονη που συνελήφθη μαζί με την 54χρονη μητέρα της.

Σε έρευνα που έκαναν προχθές το απόγευμα αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καλαμάτας βρήκαν και κατάσχεσαν το αεροβόλο πιστόλι, όπως και 15 μεταλλικά σφαιρίδια.

Εκεί συνελήφθη και η 54χρονη για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου, ενώ λίγες ώρες αργότερα οι αστυνομικοί εντόπισαν και συνέλαβαν και την 16χρονη εκτός σπιτιού για παράβαση της νομοθεσίας για τα όπλα.

Κ.Ηλ.