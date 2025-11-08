Πελοπόννησος: Στη Μεσσηνία το μοναδικό θανατηφόρο τροχαίο τον Οκτώβριο

Τα αποτελέσματα και τις δράσεις στον τομέα της οδικής ασφάλειας και της τροχονομικής αστυνόμευσης για τον περασμένο μήνα έκανε γνωστά η Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Πελοποννήσου.

Ειδικότερα τον Οκτώβριο στους πέντε νομούς της Περιφέρειας Πελοποννήσου σημειώθηκαν 24 τροχαία ατυχήματα με 31 παθόντες (νεκροί, σοβαρά και ελαφρά τραυματίες).

Το μοναδικό θανατηφόρο ατύχημα σημειώθηκε στους δρόμους της Μεσσηνίας και ειδικότερα στο Χαρακοπιό, όπου μια 89χρονη πεζή παρασύρθηκε από αυτοκίνητο και άφησε την τελευταία της πνοή στην άσφαλτο.

Ακόμη σημειώθηκαν έξι σοβαρά τροχαία ατυχήματα, με 7 σοβαρά τραυματίες.

Από αυτά τα δύο έγιναν στη Μεσσηνία με δύο σοβαρά τραυματίες.

Από εκεί και πέρα καταγράφηκαν και 17 ελαφρά τροχαία ατυχήματα, με 23 ελαφρά τραυματίες, εκ των οποίων οι δύο ελαφρά τραυματίες ήταν στη Μεσσηνία σε δύο ελαφρά τροχαία.

Η κυριότερη αίτια των τροχαίων ατυχημάτων - δυστυχημάτων ήταν η κίνηση στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας.

Επιπλέον τον Οκτώβριο συγκροτήθηκαν 580 συνεργεία ελέγχων μέθης, πραγματοποιήθηκαν 12.743 έλεγχοι και διαπιστώθηκαν 83 παραβάσεις.

Το ίδιο χρονικό διάστημα βεβαιώθηκαν και 2.168 επικίνδυνες παραβάσεις.

Ειδικότερα βεβαιώθηκαν 1.115 για υπερβολική ταχύτητα, 319 για μη χρήση της ζώνης ασφαλείας κατά την οδήγηση, 284 για μη χρήση κράνους κατά την οδήγηση, 170 για Κ.Τ.Ε.Ο., 74 για χρήση κινητού τηλεφώνου κατά την οδήγηση, 62 για παραβίαση σηματοδότη, 50 για αντικανονικό προσπέρασμα, 34 για κίνηση στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας, 28 για οδήγηση με φθαρμένα ελαστικά, 27 για αντικανονικούς ελιγμούς και 5 για μη χρήση παιδικών καθισμάτων.

Κ.Ηλ.