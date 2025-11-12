Μεσσηνία: 38χρονος Ρομά διακινούσε ηρωίνη και ναρκωτικά χάπια

Ηρωίνη και ναρκωτικά χάπια διακινούσε ένας 38χρονος Ρομά, ο οποίος συνελήφθη το μεσημέρι της Δευτέρας στον Άγιο Κωνσταντίνο Αρφαρών.

Η παράνομη δραστηριότητα του 38χρονου είχε γίνει αντιληπτή από την Αστυνομία τον τελευταίο μήνα και τελικά συνελήφθη από αστυνομικούς της Ομάδας Πρόληψης και Διαμεσολάβησης (Ο.Π.ΔΙ.) Μεσσηνίας, που ουσιαστικά αποτελεί τη νέα ομάδα που ενισχύει την Ο.Π.Κ.Ε.

Κατά την σύλληψη του βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 24,8 γραμ. ηρωίνης, 149 ναρκωτικά χάπια, το χρηματικό ποσό των 520 ευρώ και ένα κινητό τηλέφωνο. Από την αστυνομική έρευνα και την προανάκριση προέκυψε ότι ο 38χρονος πουλούσε την ηρωίνη προς 10 ευρώ το γραμμάριο και τα χάπια προς 5 ευρώ το ένα.

Προανάκριση διενεργεί το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καλαμάτας.