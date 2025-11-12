Διπλό φονικό στη Φοινικούντα: Καλάσνικοφ και 500.000 ευρώ σε συγγενικό σπίτι κατηγορούμενου (βίντεο)

Έφοδο σε απομακρυσμένο σπίτι σε χωριό της Θεσπρωτίας, πραγματοποίησαν άνδρες της ΕΛΑΣ τις προηγούμενες ημέρες, με φόντο τη διπλή δολοφονία στη Φοινικούντα με θύματα τον ιδιοκτήτη του κάμπινγκ αλλά και τον φίλο του και επιστάτη.

Οπως αναφέρει το newsit.gr οι αρχές προχώρησαν στη μυστική αστυνομική επιχείρηση στο σπίτι συγγενή συλληφθέντα για τη δολοφονία στο κάμπινγκ της Φοινικούντας, βγάζοντας «λαβράκι». Εντός του βρέθηκε βαρύς οπλισμός όπως καλάσνικοφ αλλά και 500.000 ευρώ. Το πως και το γιατί οι αστυνομικοί οδηγήθηκαν σε έλεγχο του συγκεκριμένου σπιτιού, παραμένει άγνωστο.

Η ιδιοκτήτριά του φαίνεται πως είναι συγγενής του ενός συλληφθέντα για το μακελειό και πως ζούσε για χρόνια στο Βέλγιο όταν εν τέλει πήρε την απόφαση να επιστρέψει στο χωριό της μαζί με τα παιδιά της.

Το στοιχείο που κάνει ακόμη πιο μυστήρια την υπόθεση είναι το ότι η γυναίκα αποφάσισε να διαγράψει τα παιδιά της από το σχολείο της περιοχής και να εξαφανιστεί, 3 ημέρες αφού οι αρχές συνέλαβαν τους 2 άνδρες για τις δολοφονίες στη Φοινικούντα.

Ακόμη τα ίχνη της δεν έχουν βρεθεί.

Συγγενείς της στο χωριό υποστηρίζουν πως τα παιδιά της δεν μπορούσαν να εγκλιματιστούν και για αυτόν τον λόγο επέστρεψαν στο Βέλγιο.

«Δεν μου σηκώνει το τηλέφωνο. Δεν νομίζω να είχε κάνει κάτι. Στο Βέλγιο που ήταν είχε μαγαζί, είχε λίγα χρήματα και ήταν δικαιολογημένα. Τα όπλα δεν ξέρω πως βρέθηκαν εκεί. Αν συνέβαινε κάτι θα μου το έλεγε», είπε στο Star ο θείος κατηγορουμένου.

Η έρευνα των αρχών για τους φονικούς πυροβολισμούς στη Φοινικούντα είναι σε εξέλιξη καθώς μέχρι στιγμής δεν έχει βρεθεί ο ηθικός αυτουργός (σε περίπτωση που υπάρχει) αλλά και τα όπλα που χρησιμοποιήθηκαν.