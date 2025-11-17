eleftheriaonline.gr - Εφημερίδα Ελευθερία

Δευτέρα, 17 Νοεμβρίου 2025 10:29

46χρονος Ινδός έχασε τη ζωή του σε τροχαίο στο Βλαχόπουλο

Γράφτηκε από

46χρονος Ινδός έχασε τη ζωή του σε τροχαίο στο Βλαχόπουλο

Premium Strom

 


Τροχαίο δυστύχημα με θύμα έναν αλλοδαπό εργάτη γης σημειώθηκε χθες λίγο πριν τις 9 το βράδυ στο Βλαχόπουλο.

Ειδικότερα το αυτοκίνητο που οδηγούσε ένας 46χρονος Ινδός στην επαρχιακή οδό Καζάρμας – Χώρας εξετράπη της πορείας του στο 8ο χιλιόμετρο, λίγο πριν το Βλαχόπουλο
και προσέκρουσε δεξιά σε μαντρότοιχο.
Αποτέλεσμα της σφοδρής σύγκρουσης ήταν ο θάνατος του οδηγού του αυτοκινήτου, ενώ ο συνοδηγός, ένας 33χρονος Πακιστανός, τραυματίστηκε ελαφρά.
Και οι δύο μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Νοσοκομείο Καλαμάτας, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατος του 46χρονου Ινδού.
Προανάκριση για το τροχαίο αυτό δυστύχημα διενεργεί το Αστυνομικό Τμήμα Πύλου-Νέστορος.


Κ.Ηλ.

(φωτό αρχείου)

Κατηγορία Αστυνομικά
επιστροφή στην κορυφή

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ


NEWSLETTER

Συμπληρώστε το email σας εδώ για να λαμβάνετε νέα και ενημερώσεις