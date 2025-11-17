46χρονος Ινδός έχασε τη ζωή του σε τροχαίο στο Βλαχόπουλο

Ειδικότερα το αυτοκίνητο που οδηγούσε ένας 46χρονος Ινδός στην επαρχιακή οδό Καζάρμας – Χώρας εξετράπη της πορείας του στο 8ο χιλιόμετρο, λίγο πριν το Βλαχόπουλο

και προσέκρουσε δεξιά σε μαντρότοιχο.

Αποτέλεσμα της σφοδρής σύγκρουσης ήταν ο θάνατος του οδηγού του αυτοκινήτου, ενώ ο συνοδηγός, ένας 33χρονος Πακιστανός, τραυματίστηκε ελαφρά.

Και οι δύο μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Νοσοκομείο Καλαμάτας, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατος του 46χρονου Ινδού.

Προανάκριση για το τροχαίο αυτό δυστύχημα διενεργεί το Αστυνομικό Τμήμα Πύλου-Νέστορος.



Κ.Ηλ.

(φωτό αρχείου)