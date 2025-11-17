Διπλό φονικό στη Φοινικούντα: Νέες έρευνες σε Αθήνα και Μεσσηνία (βίντεο)

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η ανακριτική διαδικασία για την εξιχνίαση της διπλής δολοφονίας στη Φοινικούντα το βράδυ της 5ης Οκτωβρίου.

Σήμερα το πρωί άνδρες του τμήματος Ανθρωποκτονιών έκαναν έφοδο σε δύο καταστήματα στην Αθήνα και ειδικότερα σε Μοναστηράκι και Κολωνάκι που διατηρεί 32χρονος επιχειρηματίας.

Πρόκειται για τα καταστήματα που εργαζόταν ο 22χρονος που έχει συλληφθεί για τη δολοφονία του 68χρονου ιδιοκτήτη του κάμπινγκ και του 61χρονου επιστάτη, ενώ ο 32χρονος επιχειρηματίας είναι επιστήθιος φίλος με τον 33χρονο ανιψιό του δολοφονηθέντα ιδιοκτήτη του κάμπινγκ.

Η έρευνα έγινε γίνεται κατόπιν εντολής της ανακρίτριας Καλαμάτας που χειρίζεται την υπόθεση, με τους αστυνομικούς να ερευνούν τους χώρους για δύο και πλέον ώρες.

Κατασχέθηκε μάλιστα φορητός ηλεκτρονικός υπολογιστής, όπως και διάφορα έγγραφα και αντικείμενα που μεταφέρθηκαν στα εγκληματολογικά εργαστήρια προς εξέταση, για τον εντοπισμό στοιχείων που ίσως ρίξουν φως στη σκοτεινή αυτή υπόθεση, που έχει συγκλονίσει τη Μεσσηνία εδώ και σχεδόν ενάμιση μήνα.

Παράλληλα σύμφωνα με πληροφορίες ο 32χρονος έχει κληθεί αύριο στη ΓΑΔΑ για να καταθέσει για δεύτερη φορά ενώπιον των αστυνομικών Αρχών.

Να θυμίσουμε πως ο 32χρονος επιχειρηματίας είχε καταθέσει ενώπιον της ανακρίτριας Καλαμάτας στις 17 Οκτωβρίου, ενώ είναι ο πρώτος άνθρωπος με τον οποίο επικοινώνησε ο ανιψιός του θύματος μέσω της συντρόφου του, λίγα λεπτά μετά τη δολοφονία του θείου του.

Νέα κατάθεση της συντρόφου του 33χρονου ανιψιού

Εν τω μεταξύ σήμερα το πρωί στα Δικαστήρια Καλαμάτας βρέθηκε η σύντροφος του 33χρονου ανιψιού του ιδιοκτήτη του κάμπινγκ, κατόπιν εντολής της ανακρίτριας για να καταθέσει συμπληρωματικά για τρίτη φορά.

Οι ερωτήσεις της ανακρίτριας περιστράφηκαν σχετικά με το τι έγινε λίγο πριν, αλλά και μετά το διπλό έγκλημα το βράδυ της 5ης Οκτωβρίου.

Παράλληλα σήμερα άνδρες της Ασφάλειας Καλαμάτας, ύστερα από εντολή της ανακρίτριας, πραγματοποίησαν νέα έρευνα τόσο στο σπίτι του 68χρονου δολοφονημένου επιχειρηματία όσο και στο κάμπινγκ στη Φοινικούντα, αλλά και στο σπίτι του 33χρονου ανιψιού του στην Καλαμάτα αναζητώντας τυχόν ψηφιακά πειστήρια σχετιζόμενα με την υπόθεση.

Το δεδομένο είναι πως η υπόθεση παραμένει ανοικτή, με τις Αρχές να μην πείθονται πως οι δύο 22χρονοι προφυλακισμένοι, ήταν σε θέση να στήσουν μόνοι τους το σκηνικό της διπλής δολοφονίας και πως κίνητρο τους ήταν ο εκβιασμός για να αποσπάσουν κάποια χρήματα.

Κ.Ηλ.