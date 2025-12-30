"Το γαλάζιο πουλί" από την Πειραματική Σκηνή Καλαμάτας

Η Πειραματική Σκηνή Καλαμάτας θα ανεβάσει την παράσταση «Το γαλάζιο πουλί» του Νομπελίστα Μωρίς Μαίτερλινκ, από το Σάββατο 3 έως την Τρίτη 6 Ιανουαρίου.

Υπό τη σκηνοθετική καθοδήγηση του Παναγιώτη Αδάμ και με μουσική επιμέλεια Στάθη Γυφτάκη, δύο παιδιά ξεκινούν ένα μαγικό ταξίδι ανήμερα τα Χριστούγεννα, αναζητώντας την ευτυχία – μια εμπειρία που θα μαγέψει μικρούς και μεγάλους.

Οι παραστάσεις θα πραγματοποιηθούν στο αμφιθέατρο του Πνευματικού Κέντρου, με ώρα έναρξης τις 8 μ.μ. Ειδικά την Κυριακή 4 Ιανουαρίου θα δοθούν δύο παραστάσεις, στις 12 το μεσημέρι και στις 8 μ.μ..

Οι θέσεις είναι αριθμημένες. Τιμές εισιτηρίων: 10 ευρώ για ενήλικες και 8 ευρώ μειωμένο. Κρατήσεις θέσεων γίνονται στα τηλέφωνα 6971540945.