Αναπτυξιακός Οργανισμός Πελοποννήσου: Σύμβαση για διαχείριση 15 ευρωπαϊκών προγραμμάτων

Η σύμβαση υπογράφηκε από τον αναπληρωτή Περιφερειάρχη Χρήστο Λαμπρόπουλο, τον γενικό διευθυντή του Αναπτυξιακού Οργανισμού Στάθη Ευθυμίου και τον εντεταλμένο σύμβουλο Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων της Περιφέρειας και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Μάρκο Λέγγγα.

Με τη συμφωνία αυτή, ο Αναπτυξιακός Οργανισμός αναλαμβάνει τη συνολική τεχνική και διαχειριστική υποστήριξη των έργων, τον συντονισμό των εμπλεκόμενων εταίρων και την παρακολούθηση της υλοποίησης, με στόχο την απορρόφηση ευρωπαϊκών πόρων σε κρίσιμους τομείς πολιτικής.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η Περιφέρεια εκτιμά ότι η ανάθεση της διαχείρισης ενισχύει τη διοικητική της ικανότητα και δημιουργεί προϋποθέσεις για καλύτερο συντονισμό σύνθετων ευρωπαϊκών δράσεων. Ο εντεταλμένος σύμβουλος Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων Μάρκος Λέγγας ανέφερε ότι η επιλογή αυτή βασίστηκε στην ανάγκη ύπαρξης ενός ευέλικτου διαχειριστικού μηχανισμού, ώστε οι ευρωπαϊκοί πόροι να αξιοποιούνται στην πράξη. Από την πλευρά του, ο γενικός διευθυντής του Οργανισμού Στάθης Ευθυμίου σημείωσε ότι στόχος είναι η μετατροπή των χρηματοδοτήσεων σε μετρήσιμα αποτελέσματα για την τοπική κοινωνία και οικονομία.

Τα 15 ευρωπαϊκά προγράμματα που διαχειρίζεται ο Αναπτυξιακός Οργανισμός καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα τομέων:

Ενέργεια – υδρογόνο

TRIERES (Horizon Europe): ανάπτυξη οικοσυστήματος υδρογόνου στην Ελλάδα.

Ανταγωνιστικότητα μικρομεσαίων επιχειρήσεων

CSRDatSME (Interreg Europe): ενίσχυση βιώσιμων πρακτικών και ανταγωνιστικότητας ΜΜΕ.

Κοινωνική ένταξη – μεταναστευτική πολιτική

Primacenters (AMIF): κέντρα απασχόλησης για την κοινωνική ένταξη μεταναστών.

Βιώσιμη διατροφή – αγροδιατροφή

Excel4Pro (Horizon Europe): καινοτομία σε τρόφιμα φυτικής πρωτεΐνης.

Ανθεκτικότητα της γεωργίας

Pollinate (Interreg Europe): αντιμετώπιση της μείωσης των επικονιαστών.

Αειφορία και αυθεντικότητα ελαιολάδου

OliveOilMed (Interreg): μεσογειακό δίκτυο για τη βιωσιμότητα και την αυθεντικότητα του ελαιολάδου.

Βιώσιμη κινητικότητα

PARSMO (Interreg Europe): πολιτικές στάθμευσης και κοινής κινητικότητας.

Τουρισμός και κοινωνική ένταξη

ICH (Interreg Europe): αξιοποίηση της άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς για την τοπική ανάπτυξη.

Κλιματική ανθεκτικότητα

NBS4MED (Interreg NEXT MED): φυσικές λύσεις για ανθεκτικές μεσογειακές πόλεις.

Κοινωνική οικονομία

SECON (Interreg Europe): πολιτικές στήριξης κοινωνικών επιχειρήσεων.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, ο Αναπτυξιακός Οργανισμός Πελοποννήσου συνεχίζει να λειτουργεί ως τεχνικός και διαχειριστικός βραχίονας της Περιφέρειας για την υλοποίηση ευρωπαϊκών πολιτικών σε περιφερειακό επίπεδο.