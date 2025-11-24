Καλαμάτα: Σύλληψη ανήλικων Ρομά για εξαπάτηση οδηγών στο πάρκινγκ του Νέδοντα

Συνελήφθησαν την Παρασκευή το μεσημέρι στην Καλαμάτα δύο ανήλικοι Ρομά, μια 12χρονη και ένας 15χρονος γιατί εξαπατούσαν διερχόμενους οδηγούς στο πάρκινγκ του Νέδοντα.

Οι ανήλικοι είχαν στηθεί στο κεντρικό πάρκινγκ και ζητούσαν χρήματα από οδηγούς που πήγαιναν να παρκάρουν τα αυτοκίνητα τους, με την πρόφαση να τους τα προσέχουν διότι γίνονται φθορές και κλοπές στο συγκεκριμένο χώρο.

Αρκετοί οδηγοί πείστηκαν και τους έδωσαν χρήματα και ύστερα από καταγγελία αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καλαμάτας τους εντόπισαν και τους συνέλαβαν, όπως και τη 32χρονη μητέρα της 12χρονης για παραμέλησης εποπτείας ανηλίκου.

Παράλληλα όπως προέκυψε τόσο ο 15χρονος όσο και η 12χρονη στερούνταν δελτίου αστυνομικής ταυτότητας.