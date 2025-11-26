Πάνω από 1.200 κλήσεις πανελλαδικά για κράνος

Πάνω από 1.200 παραβάσεις βεβαιώθηκαν πανελλαδικά την 21η εβδομάδα της εκστρατείας «Μηδενική ανοχή στη μη χρήση κράνους» σε οδηγούς και επιβάτες δικύκλων καθώς και οδηγούς πατινιών.

Ειδικότερα το διάστημα από 17 έως 23 Νοεμβρίου πραγματοποιήθηκαν 16.611 έλεγχοι, και βεβαιώθηκαν 1.105 παραβάσεις σε οδηγούς (48 σε εργαζόμενους σε υπηρεσίες διανομής), καθώς και 126 παραβάσεις σε επιβάτες. Μεταξύ των παραβάσεων, οι 906 αφορούσαν οδηγούς δίκυκλων (48 διανομείς), 122 επιβάτες δίκυκλων και 199 οδηγούς πατινιών.

Πιο αναλυτικά, ανά περιφέρεια, βεβαιώθηκαν οι παρακάτω παραβάσεις: 599 στην Αττική, 92 στη Δυτική Ελλάδα, 91 στην Κρήτη, 75 στη Θεσσαλονίκη, 71 στη Θεσσαλία, 68 στο Νότιο Αιγαίο, 52 στα Ιόνια Νησιά, 52 στην Πελοπόννησο, 46 στη Στερεά Ελλάδα, 24 στην Κεντρική Μακεδονία, 22 στο Βόρειο Αιγαίο, 20 στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη και 19 στην Ήπειρο.