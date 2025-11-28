Συνελήφθησαν 3 Ρομά για κλοπή σπιτιού στη Μεσσήνη

Χρήματα, χρυσαφικά και ένα κινητό τηλέφωνο άρπαξαν από ένα σπίτι στη Μεσσήνη τρεις Ρομά, οι οποίοι όμως συνελήφθησαν άμεσα από την Αστυνομία.

Το περιστατικό σημειώθηκε στις 8 το βράδυ της Τρίτης όταν αστυνομικοί της Ο.Π.Κ.Ε. Μεσσηνίας θεώρησαν ύποπτο ένα όχημα και το σταμάτησαν για έλεγχο στην Αίπεια.

Στο αυτοκίνητο επέβαιναν τρεις Ρομά, ο 47χρονος οδηγός και δύο άλλοι ομοεθνείς του 19 και 18 ετών.

Μέσα στο αυτοκίνητο βρέθηκε μια σακούλα με διάφορα χρυσαφικά και ένα κινητό τηλέφωνο.

Οι τρεις Ρομά προσήχθησαν στο αστυνομικό τμήμα και από την προανάκριση προέκυψε πως λίγη ώρα νωρίτερα είχαν εισέλθει σε σπίτι που διαμένει 56χρονη Βουλγάρα στη Μεσσήνη και προχώρησαν σε κλοπές χρυσαφικών, ενός κινητού και του χρηματικού ποσού των 1.530 ευρώ.

Τα χρυσαφικά και το κινητό τηλέφωνο αποδόθηκαν στην 56χρονη παθούσα, όχι όμως και τα 1.530 ευρώ που δεν βρέθηκαν στην κατοχή τους.

Παράλληλα στο αυτοκίνητο τους που κατασχέθηκε ως μέσο τέλεσης αξιόποινων πράξεων, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν τρία κατσαβίδια, ένα μαχαίρι και ένα ζευγάρι γάντια.

Προανάκριση για την υπόθεση διενεργεί η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καλαμάτας, εξετάζοντας αν οι τρεις συλληφθέντες Ρομά είχαν προχωρήσει και σε άλλες κλοπές στην ευρύτερη περιοχή.

Κ.Ηλ.