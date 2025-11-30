Δημοτική Αστυνομία Καλαμάτας: Συστάσεις για τήρηση ωραρίου φορτοεκφόρτωσης εμπορευμάτων

Το ζήτημα της τήρησης του ωραρίου φορτοεκφόρτωσης εμπορευμάτων στον Δήμο Καλαμάτας και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, θέτει το Τμήμα Αστυνόμευσης και Φύλαξης της Διεύθυνσης Δημοτικής Αστυνομίας, απευθυνόμενο προς όλες τις μεταφορικές εταιρείες, τους επαγγελματίες οδηγούς και τους ιδιοκτήτες καταστημάτων στον Δήμο.

Συγκεκριμένα, σε ενημερωτικό σημείωμα του αρμοδίου αντιδημάρχου Κώστα Παπαδάκη, επισημαίνονται τα εξής:

“Ο Δήμος Καλαμάτας, με στόχο τη μείωση του κυκλοφοριακού φόρτου, την εύρυθμη λειτουργία της πόλης και τη διασφάλιση της ποιότητας ζωής των κατοίκων, υπενθυμίζει και ζητά την αυστηρή τήρηση του καθορισμένου ωραρίου για την τροφοδοσία (παράδοση - παραλαβή) των καταστημάτων και των υπεραγορών λιανικού εμπορίου.

Η υπ. αριθμ. 490/2008 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου καθορίζει συγκεκριμένες ζώνες και ώρες για αυτές τις δραστηριότητες.

Παρακαλούνται θερμά όλοι οι εμπλεκόμενοι να τηρούν απαρέγκλιτα τα ακόλουθα:

- Τήρηση ωραρίου: Η φορτοεκφόρτωση εμπορευμάτων πρέπει να πραγματοποιείται αποκλειστικά εντός των καθορισμένων χρονικών ορίων, όπως αυτά προβλέπονται από τις δημοτικές αποφάσεις.

- Χρήση καθορισμένων χώρων: Να χρησιμοποιούνται μόνο οι ειδικά διαμορφωμένοι και σημαδεμένοι χώροι στάθμευσης/ζώνες φορτοεκφόρτωσης.

- Ελάχιστη διάρκεια παραμονής: Τα οχήματα να παραμένουν στα σημεία μόνο για τον απολύτως απαραίτητο χρόνο ολοκλήρωσης της εργασίας.

- Αποφυγή κυκλοφοριακής παρεμπόδισης: Να μην παρεμποδίζεται η κυκλοφορία των πεζών και των λοιπών οχημάτων κατά τη διαδικασία.

Συνέπειες μη τήρησης:

Η Δημοτική Αστυνομία και οι αρμόδιες αρχές διενεργούν τακτικούς ελέγχους. Σε περίπτωση παράβασης των ανωτέρω, προβλέπονται διοικητικά πρόστιμα και κυρώσεις, σύμφωνα με τον Κανονισμό Λειτουργίας του Δήμου.

Η συνεργασία όλων είναι απαραίτητη για τη βελτίωση της καθημερινότητας και τη μείωση των κυκλοφοριακών προβλημάτων στην πόλη μας. Για οποιαδήποτε διευκρίνιση ή πληροφορία, μπορείτε να επικοινωνείτε με τη Δημοτική Αστυνομία Καλαμάτας”.