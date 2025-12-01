eleftheriaonline.gr - Εφημερίδα Ελευθερία

Δευτέρα, 01 Δεκεμβρίου 2025 21:25

Καλαμάτα: Νεαρές κοπέλες πλήρωσαν με πλαστό 50ευρω ταξιτζή

Γράφτηκε από

Καλαμάτα: Νεαρές κοπέλες πλήρωσαν με πλαστό 50ευρω ταξιτζή

ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

Με πλαστό 50ευρω πλήρωσαν δύο νεαρές κοπέλες έναν ταξιτζή ύστερα από κούρσα που πήραν τα ξημερώματα της περασμένης Παρασκευής στην Καλαμάτα.

Ο οδηγός ταξί διαπίστωσε στη συνέχεια πως το χαρτονόμισμα των 50 ευρώ που του έδωσαν ήταν πλαστό, αφού είχαν κατέβει από το ταξί οι δύο κοπέλες ηλικίας 23 και 22 ετών. Αμεσα ενημέρωσε την Αστυνομία, περιγράφοντας τις δύο νεαρές γυναίκες, με αστυνομικούς της Ασφάλειας Καλαμάτας να τις εντοπίζουν λίγο αργότερα, προχωρώντας στη σύλληψή τους.

Σε έλεγχο που έγινε στην 23χρονη βρέθηκε πάνω της ένα ακόμη πλαστό 50ευρω, ενώ ακολούθησε έρευνα στα σπίτια τους.

Σε αυτό της 23χρονης βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 6,1 γραμμάρια χασίς, ενώ στο σπίτι της 22χρονης βρέθηκαν και κατασχέθηκα άλλα 38 χαρτονομίσματα των 50 ευρώ που ήταν πλαστά.

Την προανάκριση για την υπόθεση έχει αναλάβει η Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Καλαμάτας για να διαπιστωθεί από που προμηθεύονταν τα πλαστά χαρτονομίσματα οι δύο νεαρές κοπέλες και αν είχαν προχωρήσει και σε άλλες πληρωμές με τα πλαστά 50ευρα στην Καλαμάτα και την ευρύτερη περιοχή.

Κ.Ηλ.

 

Κατηγορία Αστυνομικά
επιστροφή στην κορυφή

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ


NEWSLETTER

Συμπληρώστε το email σας εδώ για να λαμβάνετε νέα και ενημερώσεις