20 κλήσεις για κράνος στη Μεσσηνία

Συνεχίστηκαν και την περασμένη εβδομάδα οι έλεγχοι της Τροχαίας για τη μη χρήση κράνους σε δικυκλιστές και συνεπιβάτες.

Συνολικά στους πέντε νομούς της Περιφέρειας Πελοποννήσου από 24 έως 30 Νοεμβρίου έγιναν 939 έλεγχοι και βεβαιώθηκαν 42 παραβάσεις

Στη Μεσσηνία ειδικότερα έγιναν 432 έλεγχοι και βεβαιώθηκαν 20 κλήσεις σε οδηγούς που δεν φορούσαν προστατευτικό κράνος.

Στους άλλους νομούς οι παραβάσεις ήταν λιγότερες και συγκεκριμένα στην Αργολίδα 4,

στην Αρκαδία 3, στην Κορινθία 13 και στη Λακωνία 2.

Να θυμίσουμε πως η κλήση για μη χρήση κράνους σύμφωνα με τον νέο Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας επισύρει... τσουχτερό πρόστιμο 350 ευρώ και αφαίρεση του διπλώματος

για 30 μέρες. Το ίδιο ύψος προστίμου ισχύει και για τον συνεπιβάτη δικύκλου (350 ευρώ),

ενώ 30 ευρώ είναι το πρόστιμο για οδηγούς πατινιών που οδηγούν δίχως κράνος.

Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση υποτροπής, οι κυρώσεις αυξάνονται σημαντικά.

Κ.Ηλ.