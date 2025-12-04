Τρεις συλλήψεις για κατοχή ηρωίνης στον Αγιο Κωνσταντίνο Αρφαρών

Τρεις συλλήψεις για κατοχή ποσοτήτων ηρωίνης πραγματοποίησαν προχθές το μεσημέρι αστυνομικοί της Ομάδας Πρόληψης και Διαμεσολάβησης Μεσσηνίας.

Ειδικότερα σε έλεγχο στον Αγιο Κωνσταντίνο Αρφαρών εντοπίστηκαν δύο άτομα ηλικίας 58 και 47 ετών που κατείχαν τρεις συσκευασίες ηρωίνης, συνολικού βάρους 27,3 γραμμαρίων, οι οποίες κατασχέθηκαν.

Από την προανάκριση προέκυψε πως οι δύο άνδρες είχαν προμηθευτεί τα ναρκωτικά από μια 36χρονη Ρομά στον Αγιο Κωνσταντίνο, έναντι 300 ευρώ. Η 36χρονη αναζητήθηκε και συνελήφθη από αστυνομικούς της της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Καλαμάτας, σε συνεργασία με αστυνομικούς της Ομάδας Πρόληψης και Διαμεσολάβησης Μεσσηνίας.

Ακολούθησε έρευνα στο σπίτι του 58χρονου που βρέθηκαν δύο φιαλίδια μεθαδόνης, συνολικού βάρους 254,11 γραμμαρίων, οι οποίες κατασχέθηκαν.

Τέλος, κατασχέθηκαν και τα τρία κινητά τηλέφωνα των συλληφθέντων, ως μέσα διευκόλυνσης τέλεσης αξιόποινων πράξεων.

