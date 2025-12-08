Τσακώνα – Παραδείσια:Από τη παλιά εθνική οδό Τρίπολης – Καλαμάτας η κυκλοφορία μέχρι την Τετάρτη

Οι ρυθμίσεις θα ισχύσουν λόγω εκτέλεσης εργασιών συντήρησης από την κατασκευάστρια εταιρεία, στην περιοχή των σκεπαστών (cut & cover) του Α/Κ Παραδεισίων και Α/Κ Τσακώνας, στην κατεύθυνση προς Καλαμάτα και περιλαμβάνουν τις χιλιομετρικές θέσεις από 198,300 Α/Κ Παραδεισίων έως 210,000 Α/Κ Τσακώνας.

Ειδικότερα από σήμερα Δευτέρα και ώρα 06:00 έως και την Τετάρτη 10 Δεκεμβρίου και ώρα 12:00, θα πραγματοποιηθεί αποκλεισμός στην κατεύθυνση προς Καλαμάτα, από χ.θ. 198,3 έως χ.θ. 210,0 και η κυκλοφορία όλων των οχημάτων με κατεύθυνση προς Καλαμάτα θα εκτρέπεται στην παλιά εθνική οδό Τρίπολης – Καλαμάτας.

Κατά την ίδια χρονική περίοδο, θα παραμείνει κλειστός ο κλάδος εισόδου του Κόμβου Παραδεισίων (15) (Κ-15-2), στην κατεύθυνση προς Καλαμάτα.