Ληστεία σε κοσμηματοπωλείο στο Γύθειο

Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες των αστυνομικών Αρχών, για την εξιχνίαση ληστεία που έγινε τα ξημερώματα της Κυριακής σε κοσμηματοπωλείο στο Γύθειο.

Πέντε άγνωστοι δράστες φορώντας κουκούλες και γάντια παραβίασαν με λοστό την είσοδο του καταστήματος στις 3 τα ξημερώματα και ήρθαν πρόσωπο με πρόσωπο με τον 55χρονο ιδιοκτήτη του κοσμηματοπωλείου, τον οποίο ακινητοποίησαν με την απειλή βίας, χωρίς όμως να τον χτυπήσουν.

Μέσα σε ελάχιστα λεπτά αφαίρεσαν το χρηματικό ποσό των 250 ευρώ που είχε πάνω του ο 55χρονος, όπως και κοσμήματα και χρυσαφικά από τις προθήκες του καταστήματος, αξίας 25.000 ευρώ. Στη συνέχεια τράπηκαν σε φυγή προς άγνωστη κατεύθυνση και έκτοτε αναζητούνται από την Αστυνομία.

Προανάκριση διενεργεί το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Σπάρτης.

Κ.Ηλ.