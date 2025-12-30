Επίσκεψη Λαμπρόπουλου στο 401 Στρατιωτικό Νοσοκομείο Αθηνών

Το προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας που νοσηλεύεται στο 401 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο Αθηνών, επισκέφτηκαν την Τρίτη 23 Δεκεμβρίου ο Υφυπουργός Προστασίας του Πολίτη Γιάννης Λαμπρόπουλος και ο αρχηγός της Ελληνικής Αστυνομίας, Αντιστράτηγος Δημήτρης Μάλλιος.

Στο Νοσοκομείο τους υποδέχθηκαν ο Διοικητής/Διευθυντής του 401 Γενικού Στρατιωτικού Νοσοκομείου Αθηνών, Ταξίαρχος Ηλίας Πουλακίδας, ο Υποδιοικητής του Στρατιωτικού Νοσοκομείου, Συνταγματάρχης Ευάγγελος Αλογδιανάκης, η Διευθύντρια Νοσηλευτικής Υπηρεσίας του 401 ΓΣΝΑ, Συνταγματάρχης Μαρία Ντόντογλου, καθώς και μέλη της διοίκησης και προσωπικό του νοσοκομείου.

Στους νοσηλευόμενους αστυνομικούς προσέφεραν συμβολικά δώρα και τους ευχήθηκαν ταχεία ανάρρωση, ενώ ενημερώθηκαν από τους θεράποντες ιατρούς για την κατάσταση της υγείας τους.