Ταΰγετος: Σε εξέλιξη επιχείρηση διάσωσης περιπατητή στον Προφήτη Ηλία

Ειδικότερα λίγο μετά τις 2.30 το μεσημέρι της Τρίτης σήμανε συναγερμός στην Πυροσβεστική Υπηρεσία Καλαμάτας μιας και έγινε γνωστό πως κινδυνεύει ένας περιπατητής που έχει πέσει σε χαράδρα 200 μέτρων στην περιοχή Κρυονέρι, βορειοδυτικά της Καρδαμύλης.

Ο αλλοδαπός άνδρας άφησε το αυτοκίνητο του και συνέχισε με τα πόδια την περιήγηση του, έχοντας συντροφιά τον σκύλο του, όταν κάτω υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες έχασε την ισορροπία του και έπεσε σε χαράδρα, σε ένα δύσβατο σημείο.

Ο ίδιος έχει τραυματιστεί στα πόδια, όμως έχει τις αισθήσεις του και στο σημείο έχουν σπεύσει δυνάμεις της πυροσβεστικής για τον απεγκλωβισμό του, αλλά και ένα ελικόπτερο από την Ανδραβίδα.

Ακόμη έχουν κινητοποιηθεί τρία πυροσβεστικά οχήματα από την Πυροσβεστική Υπηρεσία Καλαμάτας με 8 άνδρες, δύο οχήματα από την Σπάρτη με έξι πυροσβέστες, μια ομάδα ΕΜΟΔΕ από την Τρίπολη και μια ομάδα ΕΜΑΚ.

Κ.Ηλ.