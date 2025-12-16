Μεσσηνία: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στον αυτοκινητόδρομο λόγω του μπλόκου των αγροτών

Οι ρυθμίσεις αυτές, που αποσκοπούν στην ομαλή και ασφαλή κυκλοφορία των οχημάτων, την πρόληψη των τροχαίων ατυχημάτων, καθώς και στην αποφυγή ταλαιπωρίας του κοινού, έχουν τεθεί σε εφαρμογή από χθες Δευτέρα 15 Δεκεμβρίου και για όσο χρονικό διάστημα απαιτηθεί.

Ουσιασικά η κυκλοφορία των οχημάτων διεξάγεται από τον παλιό εθνικό δρόμο, λόγω του μπλόκου των αγροτών στον αυτοκινητόδρομο του “Μορέα”, στον κόμβο του “Πράκτικερ”, στο τμήμα από τον συγκεκριμένο κόμβο στη Θουρία, έως τον κόμβο των Αρφαρών, στον Αγιο Κωνσταντίνο.

Η ανακοίνωση της Αστυνομίας αναφέρει:

"Από χ.θ. 222,6 (Α/Κ Αρφαρών) έως χ.θ. 232,0, στην κατεύθυνση προς Καλαμάτα, καθώς και στον κλάδο εξόδου στη συνδετήρια οδό Θουρίας – Μεσσήνης, υφίσταται διακοπή κυκλοφορίας παντός είδους οχήματος και από χ.θ. 236,5 (Α/Κ Ασπροχώματος) έως χ.θ. 222,6 (Α/Κ Αρφαρών) στην κατεύθυνση προς Αθήνα, καθώς και στον κλάδο εισόδου από τη συνδετήρια οδό Θουρίας – Μεσσήνης, υφίσταται διακοπή κυκλοφορίας παντός είδους οχήματος.

Κατά τη διάρκεια των προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων η κυκλοφορία όλων των οχημάτων θα εκτρέπεται και θα διεξάγεται στην Π.Ε.Ο. Τρίπολης – Καλαμάτας.

Κατά τη διάρκεια εκτέλεσης εργασιών, η κυκλοφορία των οχημάτων θα διεξάγεται σύμφωνα με όλες τις προσωρινές πληροφοριακές και ρυθμιστικές πινακίδες και λοιπά μέσα οδικής σήμανσης που θα τοποθετηθούν".