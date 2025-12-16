Κινητό και τσαντάκι έκλεψε 41χρονος στον Μελιγαλά

Ο δράστης δίχως να γίνει αντιληπτός αφαίρεσε ένα κινητό από την αυλή σπιτιού και στη συνέχεια άνοιξε ένα αυτοκίνητο που ήταν ανασφάλιστο και πήρε ένα τσαντάκι που περιείχε έγγραφα και διάφορα αντικείμενα.

Από κάμερες ασφαλείας έγινε η ταυτοποίησή του και ύστερα από λίγες ώρες συνελήφθη στο Μελιγαλά από αστυνομικούς του Α.Τ. Οιχαλίας. Στην κατοχή του βρέθηκε το κινητό τηλέφωνο και αποδόθηκε στον 54χρονο ιδιοκτήτη του, όχι όμως και το τσαντάκι που είχε αφαιρέσει από το όχημα.

Κ.Ηλ.