Ξεκινούν σήμερα οι χειμερινές εκπτώσεις - Συγκρατημένη αισιοδοξία στον εμπορικό κόσμο

Με χαμηλές προσδοκίες αλλά και την ελπίδα για ένα καλύτερο από πλευράς κατανάλωσης 2026 ξεκινούν σήμερα οι χειμερινές εκπτώσεις, οι οποίες θα διαρκέσουν συνολικά 50 ημέρες.

Παρά την οικονομική κόπωση των νοικοκυριών μετά την εορταστική περίοδο, ο εμπορικός κόσμος εμφανίζεται συγκρατημένα αισιόδοξος ότι η φετινή εκπτωτική περίοδος μπορεί να κινηθεί ελαφρώς καλύτερα σε σχέση με πέρυσι και να λειτουργήσει ανακουφιστικά τόσο για τους καταναλωτές όσο και για την αγορά.

Μιλώντας στην «Ε», ο πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Καλαμάτας Γιώργος Εγγλέζος σημείωσε ότι οι φετινές εκπτώσεις ξεκινούν σε ένα ιδιαίτερα απαιτητικό περιβάλλον, καθώς η καταναλωτική δυνατότητα έχει ήδη δοκιμαστεί έντονα τους προηγούμενους μήνες. Όπως ανέφερε, στην αγορά έχει προηγηθεί μια μεγάλη περίοδος αυξημένων προσδοκιών για κατανάλωση, από τη Black Friday μέχρι τις γιορτές, γεγονός που περιορίζει τα περιθώρια για έντονη κινητικότητα αμέσως μετά.

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι οι συνεχείς προσφορές καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους έχουν αλλοιώσει σε κάποιο βαθμό τον χαρακτήρα των εκπτώσεων, χωρίς όμως να αναιρούν τη σημασία τους. «Παραμένει μια σημαντική ευκαιρία για τον καταναλωτή να προμηθευτεί ποιοτικά προϊόντα σε σαφώς χαμηλότερες τιμές, ενώ για τα τοπικά καταστήματα αποτελεί ένα κρίσιμο διάστημα προκειμένου να ενισχύσουν τη ρευστότητά τους και να καλύψουν βασικά λειτουργικά έξοδα», τόνισε. Από την πλευρά τους, επαγγελματίες υπογραμμίζουν πως η επάρκεια των προϊόντων θεωρείται δεδομένη, ενώ ιδιαίτερα στον κλάδο της ένδυσης και της υπόδησης οι προσφερόμενες τιμές αναμένεται να είναι ιδιαίτερα ελκυστικές.

ΟΙ ΑΓΟΡΑΣΤΙΚΕΣ ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΩΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΩΝ ΕΚΠΤΩΣΕΩΝ

Οι αγοραστικές συνήθειες κατά τη διάρκεια των χειμερινών εκπτώσεων παραμένουν σε μεγάλο βαθμό παγιωμένες την τελευταία πενταετία, με έμφαση κυρίως σε προσωπικές και οικογενειακές ανάγκες. Περίπου 6 στους 10 καταναλωτές πραγματοποιούν αγορές στη διάρκεια των εκπτώσεων, με την ένδυση και την υπόδηση να συγκεντρώνουν το μεγαλύτερο ενδιαφέρον, ακολουθώντας τα είδη τεχνολογίας και τα είδη σπιτιού.

Από πλευράς ακρίβειας, οι τιμές εξακολουθούν να διαμορφώνονται από παράγοντες όπως το αυξημένο κόστος παραγωγής, οι εισαγωγές – που καλύπτουν περίπου το 80% των βασικών καταναλωτικών αγαθών – και οι εμπορικές στρατηγικές τιμολόγησης. Σε κάθε περίπτωση, στόχος των εκπτώσεων παραμένει η ουσιαστική μείωση των τιμών, όπου σε πολλές περιπτώσεις φτάνει ή και ξεπερνά το 50%, ώστε αφενός οι επιχειρήσεις να περιορίσουν τα αποθέματά τους και αφετέρου οι καταναλωτές να ανακουφίσουν τον οικογενειακό τους προϋπολογισμό.

ΕΝΤΟΝΗ ΣΤΡΟΦΗ ΣΤΙΣ ONLINE ΑΓΟΡΕΣ

Έρευνες δείχνουν ότι 9 στους 10 καταναλωτές δηλώνουν ότι έχουν επηρεαστεί άμεσα από την ακρίβεια, με περίπου τους μισούς να αναζητούν πλέον φθηνότερες επιλογές, 4 στους 10 να περιορίζουν τις συνολικές τους δαπάνες και 3 στους 10 να προχωρούν σε αγορές κυρίως κατά τις περιόδους προσφορών. Παράλληλα, 6 στους 10 καταναλωτές πραγματοποιούν πλέον διαδικτυακές αγορές, στοιχείο που μεταβάλλει σταδιακά τη λειτουργία της αγοράς.

«Όλα δείχνουν πως οι χειμερινές εκπτώσεις, παρά την οικονομική κόπωση των εορτών, θα ανταποκριθούν στις προσδοκίες εμπόρων και καταναλωτών και θα έχουμε φέτος μια αγοραστική κίνηση σε λίγο καλύτερα επίπεδα από πέρυσι, με στόχο ο τζίρος στη λιανική το δίμηνο, Ιανουαρίου - Φεβρουαρίου 2026 να ξεπεράσει τα 6 δις ευρώ του αντίστοιχου περυσινού διμήνου» δήλωσε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο πρόεδρος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιώς Βασίλης Κορκίδης. Υπενθυμίζεται ότι οι χειμερινές εκπτώσεις θα διαρκέσουν έως τις 28 Φεβρουαρίου, ενώ τα καταστήματα έχουν τη δυνατότητα να λειτουργήσουν προαιρετικά τις δύο πρώτες Κυριακές, στις 18 και 25 Ιανουαρίου.