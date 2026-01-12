Ομόφωνο “όχι” της Δημοτικής Κοινότητας Κυπαρισσίας για το λιγνιτωρυχείο

Στη συνεδρίαση που πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή το απόγευμα παρουσία αρκετών πολιτών και εκπροσώπων της αυτοδιοίκησης εκφράστηκε με σαφήνεια η αντίθεση τους στη προτεινόμενη δραστηριότητα, καθώς τονίστηκε πως δεν αποτελεί αναπτυξιακή προοπτική για τον τόπο, αλλά πισωγύρισμα, με αρνητικές συνέπειες για την περιοχή και τους κατοίκους. Τονίστηκε παράλληλα πως μένουν σταθεροί στις ίδιες αποφάσεις που είχαν πάρει για το ίδιο ζήτημα και το 2015.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν και εκπρόσωποι της σχεδιαζόμενης επένδυσης, που έχουν υποβάλει αίτημα αδειοδότησης στις αρμόδιες υπηρεσίες, υποστηρίζοντας πως η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων έχει συνταχθεί με όλα τα κριτήρια και τις προϋποθέσεις που απαιτούνται και πως η μονάδα που σχεδιάζεται θα είναι μικρής κλίμακας.

Η συνεδρίαση ξεκίνησε με την πρόεδρο της ΔΚ Κυπαρισσίας Μαρίκα Καραμπά να διαβάζει τις επιστολές των βουλευτών Περικλή Μαντά και Αλέξη Χαρίτση με τις οποίες εξέφραζαν την αντίθεση τους στη δημιουργία λιγνιτωρυχείου, με τον πρώτο να αναφέρει πως δεν αποτελεί βήμα προόδου αλλά οπισθοδρόμησης αλλά και πως σε εθνικό επίπεδο η χώρα έχει χαράξει πολιτική απολιγνιτωποίησης. Ενώ ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς Αλ. Χαρίτσης μεταξύ άλλων ανέφερε πως η Μεσσηνία δεν μπορεί να είναι η πίσω αυλή για ξεπερασμένες πρακτικές και πως η ανάπτυξη δεν περνά μέσα από ορυχεία και εξορύξεις, αλλά και πως δεν πρέπει να παρθεί καμία απόφαση ενάντια στην τοπική κοινωνία.

Στη συνέχεια από την εταιρεία που έχει καταθέσει τη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και διεκδικεί τη σχετική αδειοδότηση, η Μαρία Καραπάτη, τόνισε πως έχουν καταθέσει μια μελέτη και θα ακολουθηθεί μια συγκεκριμένη διαδικασία με γνωμοδοτήσεις από φορείς και υπηρεσίες. Ζητάμε, είπε, μια ευκαιρία να προχωρήσουμε με συγκεκριμένους όρους και συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Τόνισε πως μέχρι τώρα έχουν γνωμοδοτήσει δύο υπηρεσίες Δασαρχείο και Αρχαιολογία, θετικά υπό όρους. Αυτό που ζητάμε, είπε, είναι η έγκριση μιας μελέτης με συγκεκριμένη ποσότητα, συγκεκριμένο αριθμό μηχανημάτων, συγκεκριμένο αριθμό ανθρώπων και συγκεκριμένες διαδικασίες, θα είναι μικρής κλίμακας σε όγκο αλλά και στην πράξη. Ενώ σε άλλη παρέμβαση της σημείωσε πως η οικογένεια της δραστηριοποιείται σε αυτό το αντικείμενο , ασπαζόμαστε είπε τις ανησυχίες όλων, αλλά διατηρούμε και το δικαίωμα να δραστηριοποιηθούμε υπό τις αυστηρές προϋποθέσεις που προβλέπονται.

Ο δικηγόρος Θανάσης Πετρόπουλος, εκπροσωπώντας κατοίκους της περιοχής, τόνισε πως η γνωμοδότηση από το τοπικό συμβούλιο δεν είναι απλώς συμβουλευτική αλλά είναι ιερή για τον τόπο. Σημείωσε πως η αρχή έγινε από το 2015 και τότε το Δημοτικό Συμβούλιο Τριφυλίας είχε πει όχι είχε αρνηθεί αυτή την επένδυση και οποιαδήποτε τέτοια στο μέλλον. Επίσης και το Περιφερειακό Συμβούλιο είχε γνωμοδοτήσει αρνητικά, σημειώνοντας όμως πως ενώ η εισηγήτρια κ. Αλιφέρη είχε πει ότι αντιβαίνει στο σχεδιασμό της Περιφέρειας, στην απόφαση έλεγε ότι γνωμοδοτεί αρνητικά για ατέλειες στη ΜΠΕ, αυτό άφησε παραθυράκι να επανέλθουν σήμερα με νέα ΜΠΕ.

Από εκεί και πέρα τόνισε πως και η σημερινή ΜΠΕ έχει σοβαρότατες ελλείψεις. Το Τοπικό Συμβούλιο, είπε, πρέπει να πάρει μια ομόφωνη απόφαση και να πει δε θέλουμε κάτι που στραγγαλίζει το μέλλον της περιοχής.

Αναφορικά με τη μελέτη σημείωσε πως μπορεί η μελέτη αυτή να αφορά 360 στρέμματα, ωστόσο η λιγνιτική περιοχή είναι 8.267 στρέμματα και αν δοθεί τώρα άδεια μπορεί στη συνέχεια να επεκταθεί. Υπογράμμισε επίσης πως ο Περιφερειακός σχεδιασμός προβλέπει αποκλεισμό λειτουργίας γινιτωρυχείων, ενώ αντιτίθεται και στον εθνικό σχεδιασμό. Στη συνέχεια αναφέρθηκε σε επιμέρους στοιχεία της μελέτης και σε αρνητικές επιπτώσεις που θα έχει στη περιοχή.

Ο Περιφερειακός Σύμβουλος Δημήτρης Κουτσούλης, επικεφαλής της παράταξης «Πελοπόννησος Αφετηρία Ζωής», τόνισε πως το 2015 ως δημοτικός σύμβουλος ομόφωνα είπαν όχι θέλοντας να διασφαλίσουν το μέλλον της περιοχής. Αναρωτήθηκε τι είναι αυτό που έχει αλλάξει δέκα χρόνια μετά. Για να συμπληρώσει πως στην εποχή του φραπέ και του χασάπη μας βάζετε σε σκέψεις, μήπως βρίσκεται ο κατάλληλος άνθρωπος και βάλει υπογραφή. Μας αρκεί, είπε, μια ΜΠΕ, ποιο είναι το όραμα σας για την Τριφυλία, αυτό που έχουμε να προτείνουμε για την Τριφυλία είναι να ανοίξουμε λιγνιτωρυχείο. Το θέμα είπε θα πάει και στο Περιφερειακό Συμβούλιο όπου δεν θα υπάρχει θετική γνωμοδότηση, οι δικές μας οι θέσεις όμως είναι γνωμοδοτικές, πολύ φοβάμαι μη βρεθούμε προ εκπλήξεων, σημείωσε.

Ο Περιφερειακός Σύμβουλος Μανώλης Μάκαρης επικεφαλής της παράταξης «Πρώτα η Πελοπόννησος» τόνισε πως το ερώτημα είναι τι ανάπτυξη προσβλέπουμε για τη περιοχή. Ενώ χαρακτηριστικά ανέφερε πως στη ΜΠΕ δεν διάβασε για την οπτική επαφή που θα έχει με το σπουδαίο αρχαιολογικό χώρο της Περιστεριάς. Αναφέρθηκε σε αρνητικές επιπτώσεις που έχει μια τέτοια δραστηριότητα στη περιοχή, μιλάμε, είπε, για 36 χρόνια που θα υπάρχει αυτή η όχληση. Ζητάμε είπε να απορριφθεί η ΜΠΕ και να μην αδειοδοτηθεί το έργο, σημειώνοντας πως πέρα από τις αποφάσεις του ΔΣ και του ΠΣ που έχουν γνωμοδοτικό χαρακτήρα πρέπει να υπάρχει και λαϊκή αντίδραση.

Η Δημοτική Σύμβουλος Σταματία Αλεξοπούλου, τόνισε πως μια ΜΠΕ πάντα συντάσσετε προς το συμφέρον της επένδυσης, μια τέτοια επένδυση υποβαθμίζει το περιβάλλον και τις γύρο κοινότητες, επιδρά αρνητικά στην αγροτική παραγωγή αλλά και στους υδάτινους πόρους. Βασική προϋπόθεση για να γίνει κάτι είπε είναι η λαϊκή αποδοχή και η θεσμική συναίνεση και εδώ δεν υπάρχει.

Η Κατερίνα Τσιγγάνου, δημοτική σύμβουλος επικεφαλής της Λαϊκής Συσπείρωσης, σημείωσε πως το κύριο ερώτημα είναι ποιον συμφέρει αυτή η επένδυση, έχει όφελος για τη περιοχή ή μόνο για την εταιρεία, ο λαός της Τριφυλίας δεν έχει να κερδίσει κάτι.

Ακολούθησαν τοποθετήσεις αλλά και από πρώην αυτοδιοικητικούς, με τον Γιάννη Κωνσταντόπουλο να τονίζει πως μια τέτοια επένδυση θα καταστρέψει τη περιοχή. Ο Γιάννης Κατσαργύρης σημείωσε πως πρέπει να παρθεί ίδια απόφαση με το 2015. Ο Σαράντος Κουκούμης ότι θα είναι καταστροφή για ολόκληρη την περιοχή και υποβάθμιση του τόπου. Ο Ζαχαρίας Κανελλόπουλος σημείωσε πως η απόφαση του 2015 ήταν σοφή και τεκμηριωμένη.

Ο τοπικός σύμβουλος Κώστας Αντωνόπουλος τόνισε μεταξύ άλλων ότι περιορίζει την αναπτυξιακή προοπτική της περιοχής και λέμε όχι. Ο Γιάννης Σπυρόπουλος σημείωσε πως σαν γονιός είναι αντίθετος, καθώς θα καταστρέψει την περιοχή.

Ενώ την αντίθεση τους εξέφρασαν και οι πρόεδροι των τοπικών Κοινοτήτων Μύρου Σταυρούλα Μίχου – Ράμμου και Μουριατάδας Παναγιώτης Δημητρόπουλος .

Κλείνοντας, η πρόεδρος του Συμβουλίου της ΔΚ Κυπαρισσίας Μαρίκα Καραμπά ευχαρίστησε όλους για το πολύ καλό επίπεδο που έγινε η συζήτηση, σημείωσε πως δεν τους χωρίζει τίποτα με την οικογένεια που θέλει να κάνει την επένδυση, αλλά θεσμικά, τόνισε, πρέπει να αποφασίσουμε για το καλό της πόλης, αναφέροντας και την προγενέστερη αρνητική απόφαση που είχε παρθεί το 2015 πάνω στο ίδιο αίτημα.

Κ.Μπ.