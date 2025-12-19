Καλαμάτα: 45χρονος Αλβανός έμπαινε σε σπίτια με αναρρίχηση - Εστελνε τα κλοπιμαία με λεωφορείο στα Τίρανα!

Ισόγειες κατοικίες αλλά και διαμερίσματα πρώτου ορόφου είχε… ρημάξει ένας 45χρονος Αλβανός τον τελευταίο μήνα στην Καλαμάτα!

Ο δράστης ενεργούσε μόνος του και με μέθοδο αφού επέλεγε σπίτια εύκολα προσβάσιμα από ακάλυπτους χώρους ή αυλές, έμπαινε από ανασφάλιστες μπαλκονόπορτες τις πρώτες πρωινές ώρες, πιάνοντας τους ιδιοκτήτες στον… ύπνο!

Η δράση του ξεκίνησε στις 16 Νοεμβρίου και μέσα σε ένα μήνα, μέχρι τις 17 Δεκεμβρίου, είχε “χτυπήσει” 16 σπίτια και ένα παραλιακό ξενοδοχείο στη μεσσηνιακή πρωτεύουσα, προχωρώντας σε κλοπές χρημάτων, κοσμημάτων και προσωπικών αντικειμένων.

Από τις 17 κλοπές σε οικίες είχε συγκεντρώσει το ποσό των 5.030 ευρώ, αλλά και κοσμήματα αξίας 10.000 ευρώ.

Τα περισσότερα εξ’ αυτών τα έστελνε σε συγγενικά του πρόσωπα στην Αλβανία, μέσω λεωφορείου της γραμμής Καλαμάτα – Τίρανα, ως ασυνόδευτα!

Η μεθοδολογία του 45χρονου είναι αξιοσημείωτη μιας και με τη μέθοδο της αναρρίχησης, ανέβαινε σε μπαλκόνια κυρίως πρώτου ορόφου, πάντα λίγες ώρες μετά τα μεσάνυχτα και άνοιγε τις πόρτες με ένα μικρό λοστό.

Τους έπιανε στον ύπνο

Είναι χαρακτηριστικό πως σε καμία από τις 17 κλοπές που πραγματοποίησε, δεν έγινε αντιληπτός από κάποιον παθόντα, που την ώρα εκείνη κοιμόντουσαν. Ο αλλοδαπός δράστης ήταν ιδιαίτερα αθόρυβος στις κινήσεις του, αφαιρώντας κυρίως χρυσαφικά, κοσμήματα, χρήματα, τιμαλφή και προσωπικά αντικείμενα από τα δωμάτια των σπιτιών.

Η δράση του πανούργου Αλβανού ξεσκεπάστηκε ύστερα από μεθοδική έρευνα της Ασφάλειας Καλαμάτας, με χρήση βιντεοληπτικών μέσων και μαρτυρικών καταθέσεων των παθόντων.

Ο 45χρονος συνελήφθη το πρωί της Πέμπτης στην Καλαμάτα στο πλαίσιο του αυτοφώρου από αστυνομικούς της Ασφάλειας Καλαμάτας και σε βάρος του σχηματίσθηκε δικογραφία για διακεκριμένες περιπτώσεις κλοπών και παράβαση της νομοθεσίας περί αλλοδαπών, καθώς όπως στερούταν νομιμοποιητικών εγγράφων παραμονής στη χώρα.

Ακολούθησε έρευνα στο σπίτι του όπου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν εργαλεία διάρρηξης, γάντια, μαντήλια απόκρυψης χαρακτηριστικών προσώπου, αλλά και ρούχα, τιμαλφή, κινητά τηλέφωνα, χρήματα και τσάντες, μέρος των οποίων αποδόθηκε στους παθόντες.

Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στις εισαγγελικές Αρχές, ενώ η αστυνομική έρευνα και το προανακριτικό έργο συνεχίζονται από την Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Καλαμάτας, για την εξακρίβωση τυχόν συμμετοχής του σε άλλες παρόμοιες πράξεις.