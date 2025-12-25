Καλαμάτα: Σύλληψη 42χρονου με χασίς στην Αγία Τριάδα

Εναν 42χρονο συνέλαβαν το μεσημέρι της παραμονής Πρωτοχρονιάς στην Καλαμάτα αστυνομικοί της Α΄ Ομάδας Πρόληψης και Καταστολής του Εγκλήματος (Ο.Π.Κ.Ε.) Μεσσηνίας, καθώς αρχικά στην κατοχή του βρέθηκαν 3.1 γραμ. χασίς.

Ακολούθησε έρευνα στο σπίτι του στις εργατικές κατοικίες της Αγίας Τριάδας, όπου βρέθηκαν επίσης και κατασχέθηκαν 17,5 γραμ. χασίς.

Προανάκριση διενεργεί το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καλαμάτας.