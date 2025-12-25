Μαγική μουσική βραδιά από τη Δημοτική Φιλαρμονική Καλαμάτας

Η Χριστουγεννιάτικη συναυλία, υπό τη διεύθυνση του μαέστρου Ιωάννη Μανωλακάκη, περιλάμβανε επιλεγμένα μουσικά κομμάτια, κλασικά και σύγχρονα, μαγεύοντας το κοινό και κερδίζοντας το θερμό χειροκρότημά του. Το πρόγραμμα περιλάμβανε έργα όπως το «A Christmas Festival» του Leroy Anderson, το παραδοσιακό «Celtic Carol», το «A Home Alone Christmas» του John Williams, επιλογές από τους «Άθλιους», καθώς και αγαπημένες χριστουγεννιάτικες συνθέσεις με jazzy και κινηματογραφική διάθεση, κρατώντας αμείωτο το ενδιαφέρον του κοινού. Χαιρετισμό απηύθυνε ο εντεταλμένος σύμβουλος του Δήμου Καλαμάτας Γιώργος Φάβας, ενώ ο δήμαρχος Θανάσης Βασιλόπουλος μίλησε με θερμά λόγια για τη σημαντική προσφορά και τη συμβολή της Δημοτικής Φιλαρμονικής στον πολιτισμό της πόλης, μεταφέροντας τις ευχές του για τις γιορτές.