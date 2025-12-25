Δημοτικό Συμβούλιο Μεσσήνης: Ομόφωνη απόφαση για στήριξη των αγροτών

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο Μεσσήνης στηρίζει όλα τα αιτήματα των αγροτών και των κτηνοτρόφων της περιοχής και της Μεσσηνίας, που βρίσκονται στο μπλόκο στον αυτοκινητόδρομο του “Μορέα”, στη Θουρία.

Στο Δημοτικό Συμβούλιο το απόγευμα της Δευτέρας, η δημοτική αρχή και οι μειοψηφίες αποδέχθηκαν ακέραιο το λεπτομερές ψήφισμα που κατέθεσε ο εκπρόσωπος του Αγροτοκτηνοτροφικού Συλλόγου Μεσσήνης Γιάννης Σουρίλας, με όλα τα αιτήματα, ακόμα και αυτά που δείχνουν “παράλογα”.

Αναλυτικά, ο δήμαρχος Γιώργος Αθανασόπουλος ανέφερε πως “είμαστε μαζί στο δίκαιο αγώνα τους. Είμαστε αγροτική περιοχή και γνωρίζουμε τα προβλήματα, τις αντιξοότητες, που έχουν να αντιμετωπίσουν οι αγρότες” και σημείωσε: “Ο αγροτικός τομέας αποτελούσε έναν πυλώνα δημιουργίας για τη χώρα. Εχει συρρικνωθεί ο αγροτικός πληθυσμός. Πριν από 15 – 20 χρόνια άγγιζε το 22% και τώρα έχει φθάσει το 7,5 με 8%. Υπάρχει δυσκολία σε νέους ανθρώπους να ασχοληθούν επαγγελματικά, να στήσουν το σπιτικό τους, να κάνουν οργανωμένα την αγροτική εκμετάλλευση.

Είναι συσσωρευμένα προβλήματα που έχουν δημιουργήσει αυτό το κλίμα. Υψηλό κόστος παραγωγής, ενέργεια, καύσιμα, λιπάσματα, φυτοφάρμακα, μεταφορικά. Τα διαχρονικά προβλήματα η Πολιτεία θα πρέπει να τα αντιμετωπίσει θετικά, αν θέλουμε ο αγρότης να παραμείνει στο χωράφι. Το επαγγελματικό αγροτικό εισόδημα έχει κι εθνικές παραμέτρους: παράγει προϊόντα και δίνει διατροφικές λύσεις. Αν πάψει να υπάρχει παραγωγή προϊόντων στην Ελλάδα και να αναγκαζόμαστε να τα κάνουμε όλα εισαγωγές, σε μια περίοδο κρίσης, να μην έχουμε ψωμί...

Εμείς, ό,τι φέρετε, το στηρίζουμε. Στηρίζουμε τον πρωτογενή τομέα, το αγροτικό εισόδημα και θέλουμε η κυβέρνηση σε συνεργασία με τους αγρότες να βρουν τις κατάλληλες λύσεις, ώστε να στηριχθεί και να γίνει βιώσιμη αυτή η ενασχόληση με τον πρωτογενή τομέα. Εχουμε καθυστερήσει σαν κράτος.

Απαιτούμε από την κυβέρνηση να συνεργαστούν με τους αγρότες, να μιλήσουν καθαρά με ειλικρίνεια, αν θέλουμε ο πρωτογενής τομέας να αποτελέσει πυλώνα ανάπτυξης για τον τόπο μας.

Είμαστε μαζί σας στους αγώνες και τις διεκδικήσεις σας. Θα πρέπει να στηρίξουμε τα αιτήματά τους, όπως καταγράφονται σε αυτό το δισέλιδο και με την κυβέρνηση να βρεθούν οι λύσεις σε ρεαλιστικό κι εποικοδομητικό επίπεδο και να υλοποιηθούν”.

Ο επικεφαλής της μείζονος μειοψηφίας Κώστας Γεωργακόπουλος ανέφερε ότι είχε βάλει θέμα για τον καταρροϊκό πυρετό στην προηγούμενη συνεδρίαση. Επισήμανε τη στήριξή του “στον αγώνα και τα αιτήματα των αγροτών” και παρατήρησε πως “στην περιοχή μας θάψαμε 600 ζώα και συνεχίζεται αυτό. Είναι μια περιοχή που έχει πληγεί πάρα πολύ. Στόχος είναι να του δώσουμε άλλη διάσταση”.

Τη συμφωνία του με τη στήριξη των αιτημάτων των αγροτών σημείωσε ο δημοτικός σύμβουλος – επικεφαλής της “Λαϊκής Συσπείρωσης” Χρήστος Θεοδωρακόπουλος, αγρότης και από τους ηγέτες του Αγροτοκτηνοτροφικού Συλλόγου Μεσσήνης.

Τη στήριξή τους στον αγώνα των αγροτών εξέφρασαν, ενώ επισήμαναν και τη μεγάλη σημασία του αγροτικού τομέα στην περιοχή και στην υγεία και τη διατροφή των ανθρώπων, οι σύμβουλοι της μείζονος μειοψηφίας Σοφία Γιάνναρη, Ελένη Δουρούμη και Κώστας Μαλιώτης.

Ενημερώνοντας για τον αγώνα των αγροτών σε πανελλαδικό και τοπικό επίπεδο ο εκπρόσωπος του του Αγροτοκτηνοτροφικού Συλλόγου Μεσσήνης Γιάννης Σουρίλας σημείωσε:

“Κάνουμε ένα δίκαιο αγώνα και με τα αιτήματά μας παλεύουμε για την επιβίωσή μας. Αν τα αιτήματα αυτά δεν δικαιωθούν, ο πρωτογενής τομέας θα σβήσει. Είναι αιτήματα που έχουν συμφωνηθεί από όλους τους αγρότες της Ελλάδας. Είμαστε εδώ για να ζητήσουμε τη στήριξη των αιτημάτων μας.Εχουμε κουραστεί από λόγια συμπαράστασης, από χαϊδέματα στην πλάτη.

Απαιτούμε τη στήριξη των αιτημάτων, ότι συμφωνείτε με τα αιτήματα ακέραια. Γιατί είναι αιτήματα που θα μας βοηθήσουν να επιβιώσουμε, να μείνουμε στα κτήματά μας, στα χωριά του Δήμου, του οποίου είστε δήμαρχος, πρόεδροι και δημοτικοί σύμβουλοι. Αν θέλουμε να έχουμε μια Μεσσηνία και μια Μεσσήνη ζωντανή”.

ΤΑ ΚΥΡΙΟΤΕΡΑ ΣΗΜΕΙΑ ΤΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Τα κυριότερα αιτήματα του ψηφίσματος που κατέθεσε ο κ. Σουρίλας, είναι:

“Να σταματήσει η κρατική καταστολή, ο αυταρχισμός και τα αγροτοδικεία. Εδώ και τώρα καταβολή όλων των χρωστούμενων από την κυβέρνηση.

Κατώτατες εγγυημένες τιμές που να καλύπτουν το κόστος παραγωγής και να αφήνουν βιώσιμο εισόδημα για τις βιοποριστικές ανάγκες και τα έξοδα καλλιέργειας. Μείωση του κόστους παραγωγής. Αφορολόγητο πετρέλαιο στην αντλία κι επαναπροσδιορισμός των λίτρων ανά καλλιέργειας. Πλαφόν στην τιμή του αγροτικού ρεύματος στα 7 λεπτά ανά κιλοβατώρα και κατάργηση του χρηματιστηρίου ενέργειας. Αναπλήρωση του χαμένου εισοδήματος το 2025 σε όλα τα προϊόντα που οι τιμές τους έχουν καταρρεύσει κάτω από το κόστος παραγωγής.

Να γίνουν τα αναγκαία έργα υποδομής, που το αγροτικό κίνημα διεκδικεί σε κάθε περιοχή.

Να αλλάξει ο κανονισμός του ΕΛΓΑ, ώστε να ασφαλίζει και να αποζημιώνει την παραγωγή και το κεφάλαιο στο 100% από όλους τους φυσικούς κινδύνους και νόσους σε όλα τα στάδια της παραγωγής με επαρκή κρατική χρηματοδότηση. Οσοι παράγουν και είναι πραγματικοί αγρότες και κτηνοτρόφοι, αυτοί να παίρνουν τις επιδοτήσεις και να είναι ακατάσχετες.

Να καταργηθεί το ηλεκτρονικό δελτίο αποστολής που στέλνει ο παραγωγός από το χωράφι.

Για την ευλογιά, εμβολιασμός των ζώων, πλήρης αποζημίωση για τα θανατωμένα ζώα. Αναπλήρωση του χαμένου εισοδήματος, δωρεάν ανασύσταση των κοπαδιών και να υπάρξει αποζημίωση για τον καταρροϊκό πυρετό.

Σε σχέση με το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, να επιστραφούν και να μοιραστούν τα χρήματα που κλάπηκαν, στους παραγωγούς δικαιούχους.

Εξυγίανση του ΟΠΕΚΕΠΕ, ελεγκτικός μηχανισμός και να μην ενταχθεί στην ΑΑΔΕ.