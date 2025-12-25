Ο απολογισμός της κίνησης στο Αεροδρόμιο Καλαμάτας στέλνει σαφές μήνυμα: Ανάγκη επιμήκυνσης τουριστικής περιόδου

Η ανάλυση των δεδομένων ανά μήνα και χώρα δείχνει ότι το αεροδρόμιο λειτουργεί ουσιαστικά ως θερινή πύλη εισόδου, με περιορισμένη δραστηριότητα εκτός της τουριστικής περιόδου.

Το Ηνωμένο Βασίλειο αποτελεί μακράν τη σημαντικότερη αγορά, τόσο σε αριθμό πτήσεων όσο και σε συνολική επιβατική κίνηση, συγκεντρώνοντας περισσότερους από 136.000 επιβάτες μέσα στη χρονιά. Ακολουθούν η Γερμανία και η Ολλανδία, επιβεβαιώνοντας ότι η διεθνής κίνηση του αεροδρομίου στηρίζεται κυρίως σε αγορές της Βόρειας και Κεντρικής Ευρώπης.

Ωστόσο, ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η εικόνα της πληρότητας των πτήσεων. Τους θερινούς μήνες, ο μέσος αριθμός επιβατών ανά πτήση αυξάνεται σημαντικά, με αγορές όπως η Νορβηγία, η Ολλανδία και το Ηνωμένο Βασίλειο να εμφανίζουν πολύ υψηλές τιμές. Τον Ιούνιο και τον Ιούλιο, η Νορβηγία καταγράφει τον μεγαλύτερο μέσο αριθμό επιβατών ανά πτήση, με περίπου 174 επιβάτες, ενώ τον Σεπτέμβριο η Δανία φτάνει σε ακόμη υψηλότερη πληρότητα, παρά τον μικρό αριθμό δρομολογίων.

Αντίθετα, τους χειμερινούς μήνες η διεθνής κίνηση είναι οριακή. Ιανουάριος και Φεβρουάριος χαρακτηρίζονται από μεμονωμένες πτήσεις, με πολύ χαμηλό αριθμό επιβατών, γεγονός που υπογραμμίζει τον περιορισμένο ρόλο του αεροδρομίου εκτός τουριστικής σεζόν. Η εικόνα αυτή επιβεβαιώνεται και τον Νοέμβριο, όπου, παρά την παρουσία της γερμανικής αγοράς, η συνολική δραστηριότητα παραμένει χαμηλή.

Τα στοιχεία δείχνουν επίσης ότι η αύξηση της επιβατικής κίνησης δεν συνδέεται απαραίτητα με αύξηση των πτήσεων. Σε αρκετές περιπτώσεις, η υψηλή πληρότητα επιτυγχάνεται με περιορισμένο αριθμό δρομολογίων, γεγονός που παραπέμπει σε εποχικά charter και όχι σε σταθερές αεροπορικές συνδέσεις.

Συνολικά, η διεθνής επιβατική κίνηση του αεροδρομίου Καλαμάτας παραμένει ισχυρά εξαρτημένη από τον θερινό τουρισμό και από λίγες βασικές αγορές. Η εικόνα αυτή θέτει εκ νέου το ερώτημα της επιμήκυνσης της τουριστικής περιόδου και της ανάγκης για πιο σταθερές, πολυετείς αεροπορικές συνδέσεις, εάν ο αερολιμένας φιλοδοξεί να λειτουργήσει ως υποδομή με ρόλο πέρα από τους τέσσερις-πέντε μήνες αιχμής.

Αναλυτικά στοιχεία παρουσιάζονται στους πίνακες: