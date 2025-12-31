3 εξιχνιάσεις κλοπών και 8 συλλήψεις σε αστυνομική επιχείρηση στη Μεσσηνία

Συνολικά στους πέντε νομούς της Περιφέρειας Πελοποννήσου έγιναν έλεγχοι σε 337 άτομα, εκ των οποίων 276 ήταν Ελληνες και 61 ήταν αλλοδαποί, Επιπλέον προσήχθησαν 43 άτομα, από τα οποία 28 ήταν Ελληνες και 15 ήταν αλλοδαποί, ενώ συνελήφθησαν 25 άτομα.

Ακόμη πραγματοποιήθηκαν έλεγχοι σε 223 οχήματα και βεβαιώθηκαν συνολικά 62 παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, ενώ εξιχνιάστηκαν 4 περιπτώσεις κλοπής και 2 περιπτώσεις απόπειρα κλοπής.

Στη Μεσσηνία συνελήφθησαν δύο άτομα για ναρκωτικά και συγκεκριμένα ένας 20χρονος και ένας 21χρονος στην Καλαμάτα γιατί σε έλεγχο από αστυνομικούς της ομάδας ΔΙ.ΑΣ. Μεσσηνίας κατείχαν από κοινού 2,1 γραμμάρια χασίς.

Τρία άτομα συνελήφθησαν για παράβαση του Υγειονομικού Κανονισμού και άλλα δύο άτομα για κλοπή ηλεκτρικής ενέργειας, όλοι Ρομά.

Ακόμη συνελήφθη ένας 23χρονος στην Καλαμάτα για ανυποταξία στο εσωτερικό. Στο πλαίσιο της αστυνομικής επιχείρησης εξιχνιάστηκαν και τρεις κλοπές σε περιοχές της Μεσσηνίας.

Η πρώτη εξιχνίαση έγινε από αστυνομικούς του Α.Τ. Γαργαλιάνων και αφορά μια κλοπή που έγινε με δράστη έναν 39χρονο Ρουμάνο σε αποθήκη ιδιοκτησίας 66χρονης στους Γαργαλιάνους πριν από δύο χρόνια, στις 5 Δεκεμβρίου 2023.

Ο δράστης αφαίρεσε από την αποθήκη 12 τενεκέδες με ελαιόλαδο αξίας 1500 ευρώ, αλλά και τρία αλυσοπρίονα και έναν τροχό κοπής σιδήρων αξίας 500 ευρώ. Η εξιχνίαση έγινε μέσω δακτυλικών αποτυπωμάτων και σε βάρος του 39χρονου σχηματίσθηκε δικογραφία για κλοπή.

Η δεύτερη εξιχνίαση αφορά μια κλοπή σε αποθήκη στον Αγιο Φλώρο που συνέβη στις 14 Δεκεμβρίου.

Εκείνη την ημέρα ένας 41χρονος εισήλθε σε ανασφάλιστη αποθήκη ιδιοκτησία 54χρονης και έκλεψε ένα ηλεκτρικό πριόνι και ένα ηλεκτρικό κατσαβίδι, συνολικής αξίας 260 ευρώ, με αστυνομικούς της Ασφάλειας Καλαμάτας να εξιχνιάζουν την κλοπή. Σε βάρος του 41χρονου σχηματίσθηκε δικογραφία για κλοπή.

Η τρίτη εξιχνίαση έγινε από αστυνομικούς της Ασφάλειας Καλαμάτας και αφορά κλοπή πορτοφολιού.

Ειδικότερα την 1η Σεπτεμβρίου 2025 ένας 19χρονος διανομέας κατήγγειλε στην Αστυνομία πως έχασε το πορτοφόλι του στο κέντρο της Καλαμάτας,

το οποίο περιείχε 80 ευρώ και χρεωστικές κάρτες.

Οπως προέκυψε από βιντεοληπτικό υλικό δράστης της κλοπής ήταν ένας συνομήλικος του Ρομά, ο οποίος με την μια κάρτα πραγματοποίησε δύο συναλλαγές σε περίπτερο της πόλης αξίας 40 ευρώ και σε βάρος του σχηματίσθηκε δικογραφία για κλοπή.

