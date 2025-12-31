Κάμερες παντού, λιγότερα τροχαία και καλύτερη ποιότητα ζωής

«Στην κάθοδο της Λεωφόρου Συγγρού, στο ύψος της Αγίας Φωτεινής (Νέα Σμύρνη - Καλλιθέα), η κάμερα με Τεχνητή Νοημοσύνη ξεκίνησε να λειτουργεί την περασμένη Τρίτη. Από το πρωί εκείνης της ημέρας μέχρι και το μεσημέρι της Παρασκευής κατέγραψε περίπου 2.000 παραβιάσεις του ΚΟΚ.

Για την ακρίβεια, σε αυτό το διάστημα κατέγραψε περισσότερες από 1.000 παραβιάσεις οδηγών που δεν φορούσαν ζώνη ασφαλείας ή μιλούσαν στο κινητό τηλέφωνο ενώ οδηγούσαν. Στη “φάκα” της ΑΙ κάμερας πιάστηκαν και περισσότεροι από 800 οδηγοί που υπερέβησαν το όριο ταχύτητας (90 χ.α.ώ.). Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, η ΑΙ κάμερα στη Λεωφόρο Μεσογείων - Χαλανδρίου κατέγραψε 480 παραβιάσεις ερυθρού σηματοδότη, ενώ στη Λεωφόρο Βουλιαγμένης - Τήνου καταγράφηκαν 285 αντίστοιχες παραβιάσεις».

Μόνο σε δύο διασταυρώσεις, μέσα σε λίγες ημέρες, καταγράφηκαν 765 παραβιάσεις κόκκινου φαναριού. Το μέγεθος του αριθμού αποτυπώνει με ακρίβεια το εύρος του προβλήματος. Η παραβίαση των κανόνων κυκλοφορίας έχει ενσωματωθεί στην καθημερινή οδήγηση και αντιμετωπίζεται ως κάτι σχεδόν αυτονόητο.

Οι κάμερες με Τεχνητή Νοημοσύνη λειτουργούν ως καθρέφτης της πραγματικότητας. Φέρνουν στην επιφάνεια μια εικόνα, που εδώ και χρόνια περιγράφεται εμπειρικά από οδηγούς, πεζούς και θύματα τροχαίων. Η μαζικότητα των παραβάσεων δείχνει τα όρια του παραδοσιακού ελέγχου και αναδεικνύει το κενό που αφήνει η αδυναμία διαρκούς επιτήρησης από την Τροχαία. Η εικόνα αυτή δεν αφορά μόνο τους κεντρικούς άξονες της Αθήνας.

Την ίδια καθημερινότητα συναντά κανείς σε επαρχιακούς δρόμους, σε πλατείες, ακόμη και σε πεζόδρομους, όπου το αυτοκίνητο συνεχίζει να έχει προτεραιότητα έναντι του δημόσιου χώρου. Στην περιφέρεια, η απουσία συστηματικών ελέγχων ενισχύει την αίσθηση ασυλίας. Αν οι Περιφέρειες και οι δήμοι επιδιώκουν ουσιαστική μείωση των τροχαίων δυστυχημάτων και αναβάθμιση της ποιότητας ζωής, η γενικευμένη εγκατάσταση καμερών αποτελεί αναγκαία επιλογή. Η σταθερή και αμερόληπτη καταγραφή των παραβάσεων προστατεύει ζωές, αποκαθιστά κανόνες και υπενθυμίζει ότι ο δρόμος είναι κοινός χώρος και όχι πεδίο ατομικής αυθαιρεσίας.

lathanasis@yahoo.gr