Μετά την ολοκλήρωση της προμελέτης για υδραγωγείο: Αναζητούνται 12 εκ. ευρώ για νερό από Αγιο Φλώρο

Πρόκειται για έργο που αφορά τη σύνδεση των δύο πηγών και την ενίσχυση του υδροδοτικού συστήματος της Καλαμάτας και της ευρύτερης περιοχής.

Ο δήμαρχος Καλαμάτας Θανάσης Βασιλόπουλος δήλωσε:

«Είχαμε δεσμευτεί ότι μέσα στο 2025 θα ολοκληρώσουμε την προμελέτη που αφορά τη σύνδεση των πηγών του Αγίου Φλώρου με τις πηγές του Πηδήματος. Το παρουσιάζουμε λοιπόν σήμερα που το βλέπω και εγώ σήμερα για. πρώτη φορά. Εδώ λοιπόν, παρουσιάζουμε στο χάρτη τις 7 γεωτρήσεις που θα δημιουργηθούν, ανάντι των πηγών του Αγίου Φλώρου. Είναι ο αγωγός επίσης δυόμισι χιλιόμετρα, ο οποίος θα οδηγήσει τα νερά αυτά σε μία εξισωτική δεξαμενή 1.000 κυβικών και πεντέμισι χιλιόμετρα μετά αγωγός που θα οδηγήσει από την εξωτική δεξαμενή το νερό στις πηγές του Πηδήματος και από κει στην Καλαμάτα μέσα από το νέο αγωγό Φ 800. Ένα έργο προϋπολογισμού 12 εκατομμύρια συν το ΦΠΑ, που πλέον από τον καινούργιο χρόνο μπορούμε να ξεκινήσουμε έχοντας την προμελέτη στα χέρια μας να αναζητήσουμε χρηματοδότηση. Όλα αυτά που έχουμε να ειπωθεί λοιπόν τα τελευταία χρόνια τα τελευταία πολλά χρόνια για τη σύνδεση των πηγών του Αγίου Φλώρου με τις πηγές του Πηδήματος από σήμερα έχουμε ένα στοιχείο στα χέρια μας και ξεκινάμε τη διεκδίκηση και την αναζήτηση, χρηματοδότησης. Θέλω να ευχαριστήσω και τον πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, αλλά κυρίως τα στελέχη της ΔΕΥΑΚ που τήρησαν τη δέσμευση που είχαν αναλάβει και μέσα στο 2025, ολοκλήρωσαν αυτή την πολύ σπουδαία μελέτη, κυρίως με στελέχη της ΔΕΥΑΚ, αλλά και κάποιους εξωτερικούς συνεργάτες.»

Θ.Λ.