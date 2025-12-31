Ένα μαρτύριο ζούσε η Ελένη Παπαδοπούλου πριν τη δολοφονήσει ο γιος της

Την κλείδωνε στο σπίτι στο Κολωνάκι και δεν την άφηνε να βγει, της φώναζε, την έβριζε και έπαιρνε τα χρήματα της σύνταξής της, μέχρι που -σύμφωνα με τις Αρχές- αποφάσισε να τη σκοτώσει και να παίζει θέατρο, ώσπου τα εμπειρότατα στελέχη του Ανθρωποκτονιών οδηγήθηκαν τελικά στη σύλληψή του.

Ο 60χρονος φερόμενος μητροκτόνος, μετά τη χθεσινή μαραθώνια απολογία του, κρίθηκε προσωρινά κρατούμενος για τη δολοφονία της Ελένης Παπαδοπούλου στις 29 Ιανουαρίου 2022.

Είχε απασχολήσει και πάλι τις Αρχές, καθώς είχε καταδικαστεί για ναρκωτικά και για εγκληματική οργάνωση που διέπραττε διακεκριμένες κλοπές. Για τα ίδια αδικήματα είχε κατηγορηθεί και η σύντροφός του.

Ήταν έτοιμος να φύγει από τη χώρα

Κατά την άρση του τηλεφωνικού απορρήτου των επικοινωνιών προέκυψε πως, σε επικοινωνία που είχε με τη σύντροφό του, εκείνη του πρότεινε να φύγουν από την Ελλάδα σε περίπτωση που η έρευνα στρεφόταν προς το μέρος τους.

Ο φόβος της σύλληψης ήταν έκδηλος, καθώς σε άλλη συνομιλία του, με δικηγόρο, ο κατηγορούμενος του ανέφερε ότι φοβόταν να πάει στο διαμέρισμα της οδού Λυκαβηττού στο Κολωνάκι, σκεπτόμενος μήπως τυχόν είχε εκδοθεί εις βάρος του ένταλμα και βρεθεί με χειροπέδες, είτε μήπως τον κατηγορούσαν ότι προσπαθούσε να αλλοιώσει τον χώρο όπου είχε βρει τραγικό θάνατο η μητέρα του.

Δεν πήγε ούτε στην κηδεία!

Όπως αναφέρθηκε από συγγενείς, ο 60χρονος δεν παρέστη ούτε καν στην κηδεία της μητέρας του. Η δικαιολογία ήταν πως νοσούσε από κορωνοϊό, ενώ ούτε μετέπειτα επισκέφθηκε το μνήμα.

Από την αστυνομική έρευνα και βάσει των όσων γνωστοποίησε ο Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας, δεν υπάρχει καταγεγραμμένη νόσηση ή λοίμωξη για τον ΑΜΚΑ του, ενώ δεν προέκυψε κάποια επίσκεψη σε ιατρείο ή σε δομή υγείας ή συνταγογράφηση φαρμακευτικής αγωγής εκείνη τη χρονική περίοδο.

Οι αντιφάσεις

Ήδη τόσο κατά την εξέτασή του από τους ανακριτικούς υπαλλήλους της Πυροσβεστικής, όσο και κατά την εξιστόρηση του θανάτου της μητέρας του σε τρίτους, είχε υποπέσει σε πλήθος αντιφάσεων. Μία από αυτές τις αντιφάσεις αφορούσε στο πότε είχε επισκεφθεί τη μητέρα του.

Στην ένορκη εξέτασή του στην Πυροσβεστική είχε αναφέρει ότι το πρωί της 29ης Ιανουαρίου 2022 την είχε επισκεφθεί για να της πάει ένα πακέτο τσιγάρα, κάτι το οποίο αναίρεσε σε τηλεφωνική επικοινωνία με γυναίκα που είχε στις 24 Οκτωβρίου 2025.

Σε φιλικό του πρόσωπο που είχε αναλάβει τη φύλαξη της μητέρας του, με το οποίο συνομίλησε το απόγευμα της 29ης Ιανουαρίου 2022, είχε πει ότι πήγαινε εκείνη την ώρα στο σπίτι της μητέρας του το οποίο είχε να επισκεφθεί πριν φύγει για Σαμοθράκη, δηλαδή 6 μήνες πριν.

Σε ξάδερφό του, μάλιστα, ανέφερε ότι είχε ενημερωθεί για την πυρκαγιά στο διαμέρισμα από γείτονες της μητέρας του, καθώς εκείνος βρισκόταν στο σπίτι του στον Άγιο Στέφανο, ενώ υποστήριξε πως ο θάνατός της προήλθε από ασφυξία.

Ο 60χρονος είχε καταθέσει πως η μητέρα του λάμβανε περιστασιακά συγκεκριμένο αντικαταθλιπτικό. Το φιλικό του πρόσωπο που προαναφέρθηκε όπως και μια ανιψιά της ηλικιωμένης υποστήριξαν στις καταθέσεις τους ότι δεν λάμβανε κάποιου είδους φαρμακευτική αγωγή, παρά μόνο παυσίπονα. Παράλληλα, ο ίδιος στην οικιακή βοηθό που επρόκειτο να αναλάμβανε τη φύλαξη της μητέρας του είχε αναφέρει ότι η μητέρα του δεν λάμβανε κάποια φαρμακευτική αγωγή.

Δήλωνε βέβαιος ότι η φωτιά ξεκίνησε από αναμμένο τσιγάρο της μητέρας του και ήταν σίγουρος πως δεν είχε δεχτεί κάποια επίσκεψη την ίδια μέρα.

Σχετικά με την πώληση του ακινήτου, ο ίδιος φέρεται να είχε αναφέρει πως μπήκε προς πώληση κατόπιν δικής της προτροπής το 2018 και με τα χρήματα που θα έπαιρναν θα μετοικούσαν. Εμφανιζόταν σίγουρος πως δεν υπήρχε βενζίνη στο διαμέρισμα, ενώ είχε αποκλείσει το ενδεχόμενο είτε της εγκληματικής ενέργειας είτε αυτό της αυτοχειρίας.

