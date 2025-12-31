Καλαμάτα: Σύλληψη 2 νεαρών για διακίνηση ακατέργαστης κάνναβης

Σε έρευνα που έγινε βρέθηκαν σε αυτοκίνητο που ήταν νοικιασμένο και στην κατοχή τους δύο συσκευασίες χασίς, 25,9 γραμμάρια η μία και 50,8 γραμμάρια η άλλη, αλλά και μία ζυγαριά ακριβείας.

Ακολούθησε έρευνα στα σπίτια τους και κατασχέθηκε μία ακόμη ζυγαριά που βρέθηκε σε αυτό του 19χρονου.

Από την προανάκριση της Δίωξης Ναρκωτικών Καλαμάτας προέκυψε πως οι δύο νεαροί διακινούσαν ποσότητες ακατέργαστης κάνναβης το τελευταίο χρονικό διάστημα σε περιοχές της Καλαμάτας, πουλώντας προς 10 ευρώ το ένα γραμμάριο.

Τόσο ο 21χρονος όσο και ο 19χρονος είχαν απασχολήσει και στο παρελθόν τις Αρχές για κατοχή μικροποσοτήτων ναρκωτικών.

Εκτός από τα ναρκωτικά και τις δύο ζυγαριές από την Αστυνομία κατασχέθηκαν και τα δύο κινητά τους τηλέφωνα, ως μέσα διευκόλυνσης τέλεσης αξιόποινων πράξεων.

Κ.Ηλ.