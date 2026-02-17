Νέα αρνητικά οικονομικά στοιχεία για την Πελοπόννησο: Χαμηλός ο ρυθμός αύξησης αμοιβών των εργαζομένων

Τα στοιχεία της Eurostat για τις αμοιβές εργασίας αποτυπώνουν με μεγαλύτερη καθαρότητα από το ΑΕΠ την πραγματική δυναμική μιας οικονομίας. Και η εικόνα για την Περιφέρεια Πελοποννήσου είναι αποκαλυπτική.

Το 2023 οι συνολικές αμοιβές εργαζομένων στην Πελοπόννησο ανήλθαν σε 3,18 δισ. ευρώ, από 2,62 δισ. ευρώ το 2015, καταγράφοντας ονομαστική αύξηση 21,2%. Η αύξηση αυτή όμως υπολείπεται τόσο του εθνικού όσο και του ευρωπαϊκού ρυθμού. Στην Ελλάδα η άνοδος έφτασε το 26,2%, ενώ στην Ευρωπαϊκή Ένωση το 40,6%.

Σε ολόκληρη την Ελλάδα, οι αμοιβές των εργαζομένων αυξήθηκαν από τα 62.288,11 εκατομμύρια ευρώ το 2015 στα 78.620,01 εκατομμύρια ευρώ το 2023, καταγράφοντας άνοδο 26,22%. Ακόμη μεγαλύτερη είναι η απόσταση από την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπου οι αποδοχές εκτοξεύτηκαν από τα 5.757.584,2 εκατομμύρια ευρώ στα 8.095.820 εκατομμύρια ευρώ, σημειώνοντας εντυπωσιακή αύξηση 40,61%. Η διαφορά αυτή δείχνει ότι η Περιφέρεια Πελοποννήσου αναπτύσσεται με ρυθμούς σχεδόν υποδιπλάσιους από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο.

Η θέση της Πελοποννήσου στην ευρωπαϊκή κατάταξη επιβεβαιώνει την υστέρηση, αφού καταλαμβάνει την 321η θέση ανάμεσα σε 368 περιφέρειες της Ευρώπης. Στην Ελλάδα η Περιφέρεια βρίσκεται στην 7η θέση ανάμεσα στις 13 περιφέρειες της χώρας. Τη μεγαλύτερη δυναμική στην αύξηση των αμοιβών παρουσιάζει η Στερεά Ελλάδα με ποσοστό 30,40% και ακολουθούν η Κρήτη με 29,51%, τα Ιόνια Νησιά με 29,29%, η Αττική με 29,02% και η Κεντρική Μακεδονία με 28,80%. Αντίθετα, η Δυτική Μακεδονία είναι η μοναδική περιοχή με αρνητική μεταβολή 15,12%.

Τα δεδομένα αυτά αναδεικνύουν μια Πελοπόννησο που παλεύει να ακολουθήσει τις εξελίξεις, αλλά μένει πίσω από τις περιφέρειες που πρωταγωνιστούν στην ανάκαμψη. Η ψαλίδα με την Ευρώπη ανοίγει επικίνδυνα, καθώς η τοπική οικονομία δεν καταφέρνει να μεταφέρει την ανάπτυξη στις τσέπες των εργαζομένων με την ίδια ένταση που συμβαίνει στην υπόλοιπη ήπειρο. Η ανάγκη για αναπτυξιακές πρωτοβουλίες που θα ενισχύσουν το εισόδημα στη Μεσσηνία και τους υπόλοιπους νομούς της Περιφέρειας είναι πλέον επιτακτική για να μην παγιωθεί η περιοχή στις τελευταίες θέσεις της Ευρώπης.