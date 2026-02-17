Δημοπράτηση του μεγάλου αντιπλημμυρικού της Ευριπίδου

Τη δημοπράτηση του σημαντικού αντιπλημμυρικού έργου της οδού Ευριπίδου, προϋπολογισμού 4.550.000 ευρώ, πρόκειται να εγκρίνει το Δ.Σ. της ΔΕΥΑ Καλαμάτας, σήμερα στις 5 το απόγευμα.

Ειδικότερα, για το έργο του “κεντρικού συλλεκτήρα ομβρίων ζώνης Ι Καλαμάτας”, το Δ.Σ. της ΔΕΥΑΚ αναμένεται να εγκρίνει: Τη μελέτη και τα τεύχη δημοπράτησης, τη διάθεση της πίστωσης, τους όρους της διακήρυξης, τον τρόπο διεξαγωγής του διαγωνισμού και να εξουσιοδοτήσει τον πρόεδρο για την προκήρυξη του διαγωνισμού.

Οπως αναφέρεται, “με την υπ’ αριθμ 390582 12/12/2025 και ΑΔΑ: ΨΣΚΕ7Λ1-3ΥΓ απόφαση του, ο περιφερειάρχης Πελοποννήσου αποφάσισε την ένταξη της πράξης «Κεντρικός Συλλεκτήρας Ομβρίων Ζώνης Ι Καλαμάτας» με Κωδικό ΟΠΣ 6027933 στο πρόγραμμα «Πελοπόννησος 2021-2027» και στην προτεραιότητα «Αειφορική ανάπτυξη και βιώσιμη διαχείριση των πόρων της Περιφέρειας». Η πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης.

Η μελέτη αφορά στην εκτέλεση εργασιών κατασκευής τμήματος του κεντρικού συλλεκτήρα παροχέτευσης των ομβρίων της ζώνης Ι Καλαμάτας επί των οδών Ακρίτα (νότια της οδού Ευριπίδου) και Ναυαρίνου, καθώς και του έργου εκβολής αυτού στη θάλασσα. Ακόμη, περιλαμβάνει την κατασκευή τμημάτων των δευτερευόντων αγωγών ομβρίων της ζώνης Ι από την οδό Βασ. Όλγας έως την οδό Ναυαρίνου, όπου αντιμετωπίζονται προβλήματα λόγω έλλειψης αποχετευτικού δικτύου ομβρίων. Ο συλλεκτήρας και οι λοιποί αγωγοί είναι υπόγειοι και τοποθετούνται σε υφιστάμενες οδούς ή στο πεζοδρόμιο. Ο κεντρικός συλλεκτήρας έχει μήκος 1.200 μέτρα.

Η προθεσμία εκτέλεσης του έργου είναι 36 μήνες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης με τον ανάδοχο.