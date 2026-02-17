Ενθαρρυντικά μηνύματα για αυξημένη επισκεψιμότητα το τριήμερο - Ενώ ο καιρός “απειλεί” το Καλαματιανό Καρναβάλι

Καθοριστικός ωστόσο παράγοντας θα είναι ο καιρός, καθώς η πλειονότητα των εκδηλώσεων του 13ου Καλαματιανού Καρναβαλιού αφορά εξωτερικούς χώρους, με τις μέχρι στιγμής προβλέψεις να μην είναι ξεκάθαρες για το αν οι συνθήκες θα αλλάξουν προς το καλύτερο.

Μιλώντας στην “Ε”, o πρόεδρος της Φάρις Σωτήρης Κριτσωτάκης, ανέφερε πως η πόλη είναι έτοιμη να υποδεχτεί τους επισκέπτες της, με τον Δήμο Καλαμάτας να υλοποιεί ένα πληθωρικό πρόγραμμα τόσο στην πόλη όσο και σε κοινότητες. «Πέρα από τη συμμετοχή των ντόπιων η οποία είναι πολύ σημαντική, το ζητούμενο είναι ο κόσμος να επισκεφτεί το τριήμερο την πόλη μας και να χαρεί, έτσι ώστε να κινηθεί παράλληλα οικονομικά η περιοχή μας», σημείωσε, μεταφέροντας την υψηλή ζήτηση που υπάρχει για τις συγκεκριμένες μέρες ως προς τη διαμονή, βάσει των μηνυμάτων επαγγελματιών του κλάδου —ειδικά σε ό,τι έχει να κάνει με τα κεντρικά ξενοδοχεία της πόλης. Για τις εκδηλώσεις της καρναβαλικής περιόδου και το ενδεχόμενο νέων προσθηκών από το νέο έτος, ο ίδιος ενημέρωσε πως υπάρχει η πιθανότητα επαναφοράς του παιδικού καρναβαλιού, με βάση την επιτυχία που σημείωσε πριν 6 χρόνια και τις όμορφες εικόνες στο κέντρο της πόλης με εκατοντάδες μικρούς καρναβαλιστές.

ΕΜΠΛΟΥΤΙΖΕΤΑΙ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ 23ΗΣ

Μετά το πέρας των καρναβαλικών εκδηλώσεων, το βάρος του Δήμου πέφτει στην επέτειο της 23ης Μαρτίου 1821. Φέτος συμπληρώνονται 205 χρόνια από την ημέρα κατά την οποία η Καλαμάτα απελευθερώθηκε πρώτη από τον Οθωμανικό ζυγό και ξεκίνησε η Ελληνική Επανάσταση. Ο Δήμος θα εορτάσει και φέτος την επέτειο με περηφάνια και πλούσιες εκδηλώσεις. Για το φετινό πρόγραμμα και το αν μπορεί η πόλη να μετατραπεί σε πόλο ιστορικού τουρισμού εκείνες τις ημέρες, ο κ. Κριτσωτάκης ενημέρωσε πως φέτος η Καλαμάτα θα υποδεχτεί συμμετοχές και από άλλους δήμους για την Αναπαράσταση της Απελευθέρωσης, ενώ όπως είπε, βρίσκεται υπό επεξεργασία η προσθήκη 1-2 εκδηλώσεων ώστε να αναδειχθούν ιστορικά γεγονότα της περιοχής, που ενδεχομένως να μην είναι ευρέως γνωστά στο κοινό. Για την τουριστική αξιοποίηση της περιόδου τόνισε πως η Καλαμάτα «μπορεί και πρέπει το διάστημα αυτό να μεγαλώσει σταδιακά», εκτιμώντας ότι η πόλη μπορεί να γεμίζει με κόσμο εκείνες τις ημέρες, στα πρότυπα άλλων περιοχών της χώρας που έχουν την τιμητική τους με αντίστοιχα γεγονότα. «Έχουμε τις δυνατότητες αλλά και την ιστορία ώστε η Καλαμάτα να γίνει ευρέως γνωστή -και- μέσα από αυτό το γεγονός», υπογράμμισε.

ΑΥΞΗΜΕΝΟ ΤΟ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ ΚΑΙ ΦΕΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΝΟΙΧΤΟ ΘΕΑΤΡΟ

Τέλος, σε ό,τι αφορά το πολιτιστικό καλοκαίρι του 2026, ο πρόεδρος της Φάρις σημείωσε πως η βάση και φέτος θα αφορά εκδηλώσεις για μικρότερες ηλικίες, φιλοσοφία στην οποία η Κοινωφελής Επιχείρηση έχει εστιάσει τα τελευταία χρόνια, μέσα από την πρόθεση τα χρήματα για τον σκοπό αυτό να επενδύονται πρωτίστως στην ψυχαγωγία των παιδιών. Για την έλευση γνωστών ονομάτων τόσο του θεάτρου όσο και της μουσικής ο ίδιος σχολίασε πως θα περάσουν από την Καλαμάτα κυρίως μέσω του Ανοιχτού Θεάτρου και άλλων εκδηλώσεων-φεστιβάλ, από ιδιωτικές πρωτοβουλίες, δίνοντας την ευκαιρία στο κοινό να απολαύσει συναυλίες και παραστάσεις. Στο πλαίσιο αυτό ενημέρωσε πως το ενδιαφέρον εταιρειών παραγωγής για το Ανοιχτό Θέατρο είναι ήδη σημαντικό, με αρκετά αιτήματα να έχουν κατατεθεί για ημερομηνίες της θερινής σεζόν, και το πρόγραμμα να αναμένεται πλούσιο όπως και το 2025.