Χωρίς καμία αλλαγή οι αντιδήμαρχοι Τριφυλίας

Έτσι συνεχίζουν όπως είχαν μέχρι σήμερα οι:

Αντώνης Βλάχος αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών, Πολιτικής Προστασίας και Πολεοδομίας (Υπηρεσία Δόμησης), έμμισθος.

Φώτιος Γριβάκης αντιδήμαρχος Διοικητικού και ΚΕΠ, έμμισθος.

Σωτήριος Μπακούρος αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών και Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, έμμισθος.

Πολυχρόνης Κουνάβης αντιδήμαρχος Καθημερινότητας, Καθαριότητας, Ανακύκλωσης, Περιβάλλοντος και Πρασίνου, έμμισθος.

Νικόλαος Φρούσος αντιδήμαρχος Παιδείας, Προσχολικής Φροντίδας και Αγωγής, Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης, Ισότητας των Φύλων και Δημόσιας Υγείας, έμμισθος.

Μαρία Παναγοπούλου αντιδήμαρχος Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης και Τουρισμού, έμμισθη.

Δήμητρα Ανδρινοπούλου αντιδήμαρχος Πολιτισμού, άμισθη.

Βασίλης Αθανασόπουλος αντιδήμαρχος Αθλητισμού και Νέας Γενιάς, έμμισθος.

Χρήστος Τζαβέλλας αντιδήμαρχος Αγροτικής Παραγωγής και Αγροτικής Ανάπτυξης, έμμισθος.

Εντεταλμένος σύμβουλος στη ΔΕ Αυλώνος ορίζεται ο Ιωάννης Φιλντίσης. Επίσης με την ίδια απόφαση, όταν ο δήμαρχος απουσιάζει ή κωλύεται, τα καθήκοντά του ορίζεται να ασκεί ο αντιδήμαρχος Αντώνιος Βλάχος και όταν και αυτός απουσιάζει ή κωλύεται τα καθήκοντα του δημάρχου θα ασκούνται από τον αντιδήμαρχο Σωτήριο Μπακούρο.

Η θητεία των αντιδημάρχων ορίζεται από 10/1/2026 έως 9/1/2027.

Κ.Μπ.