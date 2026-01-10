Θέατρο για μικρούς και μεγάλους από το ΔΗΠΕΘΕ Καλαμάτας: Συνεχίζονται οι παραστάσεις «Μόνο δυο λόγοι» και «Τρομάρας»

Πρόκειται για μια θεατρική συνάντηση δύο εμβληματικών μονολόγων της σύγχρονης ελληνικής δραματουργίας, μέσα από τον «Επικήδειο» του Ιάκωβου Καμπανέλλη και τον «Ουρανό Κατακόκκινο» της Λούλας Αναγνωστάκη. Η παράσταση έκανε πρεμιέρα το Σάββατο 3 Ιανουαρίου, αποσπώντας ιδιαίτερα θετικά σχόλια από το κοινό. Οι Ελένη Γερασιμίδου και Φίλιππος Σοφιανός ερμηνεύουν με ευαισθησία και θεατρική ακρίβεια τους δύο μονολόγους, κρατώντας αμείωτο το ενδιαφέρον των θεατών έως το τέλος. Οι δύο ήρωες αφηγούνται την προσωπική τους ιστορία με υπόγειο χιούμορ και έντονη συναισθηματική φόρτιση. Η σκηνοθεσία του Μάνου Καρατζογιάννη αναδεικνύει τη θεατρική ουσία των κειμένων, προσφέροντας στο κοινό μια παράσταση υψηλής καλλιτεχνικής αξίας. Η παράσταση θα ανέβει σήμερα Σάββατο στις 8 μ.μ., αύριο Κυριακή στις 7 μ.μ., και θα συνεχιστεί μέχρι τα τέλη Φεβρουαρίου, δίνοντας τη δυνατότητα στο κοινό να απολαύσει το έργο καθ’ όλη τη διάρκεια της χειμερινής περιόδου.

Ο «ΤΡΟΜΑΡΑΣ» ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΙΔΙΚΗ ΣΚΗΝΗ

Παράλληλα, η Παιδική Σκηνή του Δημοτικού Περιφερειακού Θεάτρου Καλαμάτας παρουσιάζει για τη χειμερινή περίοδο 2025–2026 το αριστούργημα του Γεώργιου Βιζυηνού «Τρομάρας». Γραμμένο το 1884, το έργο θεωρείται από τους ειδικούς ως το πρώτο διήγημα για παιδιά στη σύγχρονη ελληνική πεζογραφία. Η πρεμιέρα πραγματοποιήθηκε στις 13/12 στην Κεντρική Σκηνή του Μεγάρου Χορού Καλαμάτας, κλείνοντας ο κύκλος της για το ευρύ κοινό αύριο Κυριακή στις 11 π.μ.. Η παράσταση παρουσιάζει την ιστορία του μικρού Θανάση, ο οποίος, μέσα από τυχαία γεγονότα και παρεξηγήσεις, ξεπερνά τις φοβίες του και μαθαίνει τι σημαίνει αληθινό θάρρος. Σκιαγραφεί με μαεστρία την ψυχή, τα όνειρα, τις φοβίες, αλλά και τη δύναμη που κρύβει η αδυναμία του ήρωα. Η νέα θεατρική παραγωγή ζωντανεύει στην σκηνή το διαχρονικό αριστούργημα του Βιζυηνού με ευαισθησία, χιούμορ και βαθιά ανθρωπιά. Διασκευή, σκηνοθεσία, φωτισμοί: Θωμάς Γκαγκάς. Σκηνικά – Κοστούμια: Τότα Πρίτσα. Μουσική σύνθεση: Φίλιππος Σαραντόπουλος. Κίνηση – χορογραφία: Βάσια Αναγνωστοπούλου. Ηθοποιοί: Κωνσταντίνος Αδαμόπουλος, Γιάννης Κοτσαρίνης, Γιώτα Μηλίτση, Αρης Τσαμπαλίκας. Η Παιδική Σκηνή του ΔΗΠΕΘΕ Καλαμάτας θα συνεχίσει τις παραστάσεις της για σχολεία πρωινές ώρες, από Τρίτη έως Παρασκευή, έως το τέλος Μαρτίου. Ηλεκτρονική προπώληση και για τις δύο παραστάσεις γίνεται μέσω του ticketservices.gr.