Εκλεψαν σοκολάτες από περίπτερο στο κέντρο της Καλαμάτας

Σοκολάτες και άλλα γλυκίσματα αξίας περίπου 100 ευρώ έκλεψαν από περίπτερο στο κέντρο της Καλαμάτας τρεις γυναίκες Ρομά το βράδυ της περασμένης Τετάρτης.

Η κλοπή εξιχνιάστηκε ύστερα από αστυνομική έρευνα της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Καλαμάτας, με δράστιδες να είναι μια 26χρονη και μια 37χρονη Ρομά, οι οποίες ταυτοποιήθηκαν. Στη δικογραφία που σχηματίσθηκε εις βάρος του, περιλαμβάνεται και μία ακόμη γυναίκα Ρομά.

Κ.Ηλ.