Σκύλος βρέθηκε κρεμασμένος σε ελιά στον Πύργο Τριφυλίας

Διερχόμενος οδηγός αντίκρισε το αποτρόπαιο αυτό θέαμα το πρωί του Σαββάτου και ένα μέλος επιτροπής του δήμου Τριφυλίας κατήγγειλε το περιστατικό στο Α.Τ. Γαργαλιάνων.

Αστυνομικοί μετέβησαν άμεσα στο σημείο όπου είδαν σε ένα ελαιοπερίβολο, έναν σκύλο να είναι κρεμασμένος από μια ελιά, δίπλα σε αγροτικό δρόμο.

Το σχοινί ήταν περασμένο στο κολάρο του σκύλου ενώ δίπλα από την ελιά βρέθηκε και ένα λουράκι, κάτι που σημαίνει πως δεν επρόκειτο για αδέσποτο ζώο, αλλά ανήκε σε κάποιον, δεν είχε όμως τσιπάκι για να ταυτοποιηθεί ο ιδιοκτήτης του.

Το σκυλί που βασανίστηκε με άγριο τρόπο από άγνωστο άτομο, μεταφέρθηκε στην κτηνιατρική υπηρεσία, όπου έγιναν οι απαραίτητες εξετάσεις.

Αμοιβή για πληροφορίες δίνει ο Φιλοζωικός Όμιλος Καλαμάτας

Για το τραγικό αυτό περιστατικό ανάρτησε φωτογραφίες ο Φιλοζωικός Όμιλος Καλαμάτας, αναφέροντας πως δίνεται αμοιβή σε όποιον δώσει πληροφορίες για το ποιος το έκανε και σε ποιον ανήκει το άτυχο ζώο.

Η δημοσίευση του Φιλοζωικού αναφέρει:

“Δίνεται αμοιβή σε όποιον γνωρίζει σε ποιον ανήκε το ζώο ή ποιος το έκανε.

Ελλάδα 2026: Ανάπτυξη με άρωμα μεσαίωνα.

Μας αρέσει να μιλάμε για ψηφιακά άλματα, για τουριστικά ρεκόρ και για την «Ελλάδα που αλλάζει». Αλλά όσο εμείς κοκορευόμαστε για την πρόοδο, στο Πυργάκι Τριφυλίας η «πρόοδος» κρεμόταν από ένα δέντρο.

Αυτή η εικόνα δεν είναι απλώς μια κακοποίηση, είναι ο καθρέφτης μιας κοινωνίας που σαπίζει κάτω από το γυαλιστερό περιτύλιγμα. Το 2026, κάποιος θεώρησε «λύση» τον απαγχονισμό μιας ψυχής. Όσο το αίμα αυτών των πλασμάτων ποτίζει το χώμα μας, η ανάπτυξη θα είναι μόνο στα χαρτιά. Όσο επιτρέπουμε τέτοιες κτηνωδίες, είμαστε ακόμη στο σκοτάδι. Ένα σκυλί κρεμασμένο, μια κοινωνία ηθικά ανάπηρη.

Αν η τιμωρία δεν είναι παραδειγματική, αν η σιωπή συνεχίσει να καλύπτει τα χωριά μας, τότε είμαστε όλοι συνένοχοι.

Η αστυνομία έχει ειδοποιηθεί. Ο εθελοντής είναι εκεί. Εμείς όμως, ως άνθρωποι, πού είμαστε;”.

Κ.Ηλ.