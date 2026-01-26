6 συλλήψεις σε αστυνομική επιχείρηση στη Μεσσηνία

Ευρείες αστυνομικές επιχειρήσεις για την αντιμετώπιση τηςεγκληματικότητας στην Περιφέρεια Πελοποννήσου πραγματοποιήθηκαν από την περασμένη Πέμπτη έως το Σάββατο με 25 συ νολικά συλλήψεις για διάφορα αδικήματα.

Κατά τη διάρκεια των επιχειρήσεων, έγιναν έλεγχοι σε 394 άτομα, εκ των οποίων 341 ήταν Ελληνες και 53 ήταν αλλοδαποί.

Επιπλέον, προσήχθησαν40 άτομα, από τα οποία 26 ήταν Ελληνες και 14 ήταν αλλοδαποί, ενώ και στους πέντε νομούς συνελήφθησαν 25 άτομα.

Ακόμη πραγματοποιήθηκαν έλεγχοι σε 250 οχήματα και βεβαιώθηκαν συνολικά 75 παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.

Οσον αφορά τη Μεσσηνία πραγματοποιήθηκαν έξι συλλήψεις.

Ειδικότερα συνελήφθη ένας 65χρονος στη Σκάλα Οιχαλίας γιατί σε έλεγχο που έγινε σε αυτοκίνητο που οδηγούσε βρέθηκαν 1,2 γραμμάρια χασίς, ενώ ο ίδιος ανέφερε στους αστυνομικούς που τον σταμάτησαν πως έχει κρυμμένα άλλα 9,8 γραμμάρια χασίς σε αποθήκη αγροκτήματος του, τα οποία βρέθηκαν και κατασχέθηκαν.

Ακόμη συνελήφθησαν τρία άτομα, δύο 26χρονοι και ένας 22χρονος στην Καλαμάτα γιατί κατείχαν από κοινού ένα τσιγαριλίκι.

Τέλος, συνελήφθησαν δύο αλλοδαποί, οι οποίοι διέμεναν παράνομα στη χώρα και σε βάρος τους θα κινηθεί η διοικητική διαδικασία επιστροφής τους.

Κ.Ηλ.