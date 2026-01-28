Πάνω από 800 κλήσεις πανελλαδικά για κράνος σε οδηγούς και συνεπιβάτες μηχανών

Ειδικότερα την περασμένη εβδομάδα από 19 έως 25 Ιανουαρίου πραγματοποιήθηκαν 13.720 έλεγχοι, στο πλαίσιο των οποίων βεβαιώθηκαν 724 παραβάσεις σε οδηγούς (32 σε εργαζόμενους σε υπηρεσίες διανομής), καθώς και 89 παραβάσεις σε επιβάτες.

Ενδεικτικά, μεταξύ των παραβάσεων, οι 572 αφορούσαν οδηγούς δίκυκλων (31 διανομείς), 89 επιβάτες δίκυκλων και 151 οδηγούς πατινιών.

Πιο αναλυτικά, ανά περιφέρεια, βεβαιώθηκαν οι παρακάτω παραβάσεις:

397 στην Αττική, 79 στη Θεσσαλονίκη, 62 στα Ιόνια Νησιά, 58 στην Κρήτη, 57 στην Πελοπόννησο, 42 στη Δυτική Ελλάδα, 36 στη Θεσσαλία, 18 στο Νότιο Αιγαίο, 18 στη Στερεά Ελλάδα, 15 στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, 12 στην Κεντρική Μακεδονία, 10 στο Βόρειο Αιγαίο, 8 στην Ήπειρο και 1 στη Δυτική Μακεδονία.

Επισημαίνεται ότι, με τη θέσπιση του νέου Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, η Πολιτεία δίνει σαφές μήνυμα μηδενικής ανοχής απέναντι στη μη χρήση κράνους, μέσω της αυστηροποίησης των ποινών.

Η μη χρήση κράνους από οδηγό δικύκλου επιφέρει χρηματικό πρόστιμο 350 ευρώ και αφαίρεση του διπλώματος για 30 ημέρες, 350 ευρώ πρόστιμο για τον επιβάτη δικύκλων και 30 ευρώ πρόστιμο για τον οδηγό πατινιών. Υπενθυμίζεται ότι σε περίπτωση υποτροπής, οι ποινές αυξάνονται σημαντικά.