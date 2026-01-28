Δύο συλλήψεις για απόπειρα κλοπής σε παλιά αποθήκη στην Καλαμάτα

Το περιστατικό συνέβη προχθές στις 7.30 το πρωί στην οδό Μεσσήνης όταν ένας 36χρονος με έναν κάβουρα προσπαθούσε να σπάσει το λουκέτο πόρτας σε ένα πρώην ορειχαλκουργείο.

Περίοικος αντιλήφθηκε την πράξη του και κάλεσε την αστυνομία, με αστυνομικούς της ομάδα ΔΙ.ΑΣ. να σπεύδουν άμεσα στο σημείο και να του περνούν χειροπέδες.

Σε κοντινό σημείο από την παλιά αποθήκη περίμενε τον 36χρονο μια 32χρονη συνεργός του με ένα αυτοκίνητο, που είχε τον ρόλο του τσιλιαδόρου. Οι αστυνομικοί την συνέλαβαν, κατάσχεσαν το όχημα, ένα κατσαβίδι που βρέθηκε μέσα σε αυτό και τον κάβουρα που είχε στα χέρια του ο 36χρονος. Προανάκριση για την υπόθεση διενεργεί η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καλαμάτας.

Κ.Ηλ.