Κλέφτες - ποδηλάτες "μπούκαραν" στα γραφεία του Αστικού ΚΤΕΛ Καλαμάτας (βίντεο)

Ηταν λίγο πριν τις 3 τα ξημερώματα όταν τέσσερα άτομα με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά τους με κουκούλες full face, έφτασαν στον προαύλιο χώρο του Αστικού ΚΤΕΛ με ποδήλατα!

Οι δράστες ξήλωσαν με λοστό τα μεταλλικά κάγκελα του παραθύρου στο γραφείου του προέδρου, έσπασαν το τζάμι και δύο εξ’ αυτών μπούκαραν μέσα, ενώ οι άλλοι δύο έμειναν έξω κρατώντας τσίλιες.

Οι θρασύτατοι διαρρήκτες γνώριζαν πως στο κτήριο υπάρχει συναγερμός και έτσι έκαναν… έρπειν για να μην τους πιάσουν οι ανιχνευτές κίνησης.

Με αυτό τον τρόπο περιεργάστηκαν τον χώρο, ερευνώντας το γραφείο του προέδρου, το λογιστήριο και τα εκδοτήρια, από το συρτάρι του οποίου έκλεψαν 200 ευρώ, σε κέρματα και σε χαρτονομίσματα των 5 και 10 ευρώ.

Στη συνέχεια βγήκαν από το χώρο έρποντας, πήραν τα ποδήλατα τους μαζί με τους άλλους δύο συνεργούς τους και έφυγαν σαν… κύριοι!

Οι κινήσεις των τεσσάρων διαρρηκτών έχουν καταγραφεί σε κάμερες ασφαλείας, με τους Αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Καλαμάτας να προσπαθούν να τους ταυτοποιήσουν.

