7 συλλήψεις σε νέα αστυνομική επιχείρηση στη Μεσσηνία

Επτά συλλήψεις, οι περισσότερες για κατοχή ναρκωτικών ουσιών, έγιναν στη Μεσσηνία σε νέα αστυνομική επιχείρηση που πραγματοποιήθηκε προχθές το πρωί.

Συνολικά στους πέντε νομούς της Περιφέρειας Πελοποννήσου κατά τη διάρκεια της επιχείρησης, έγιναν έλεγχοι σε 586 άτομα, εκ των οποίων τα 521 ήταν Ελληνες και 65 ήταν αλλοδαποί.

Προσήχθησαν 43 άτομα, από τα οποία 31 ήταν Ελληνες και 12 ήταν αλλοδαποί, ενώ συνελήφθησαν συνολικά 24 άτομα.

Ακόμη πραγματοποιήθηκαν έλεγχοι σε 401 οχήματα, βεβαιώθηκαν 171 παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας και πραγματοποιήθηκε μία ακινητοποίηση οχήματος.

Ειδικότερα στη Μεσσηνία έγιναν πέντε συλλήψεις για κατοχή ναρκωτικών.

Συνελήφθη στην Καλαμάτα ένας 32χρονος από το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών Καλαμάτας γιατί σε έρευνα στην οικία του είχε κρυμμένες τρεις συσκευασίες με συνολικά 7,3 γραμμάρια χασίς και επίσης στην Καλαμάτα ένας 54χρονος με 5,4 γραμμάρια χασίς.

Ακόμη αστυνομικοί της ομάδας ΔΙ.ΑΣ. συνέλαβαν έναν 22χρονο και έναν 21χρονο στην Καλαμάτα που κατείχαν από κοινού 2,2 γραμμάρια χασίς, ενώ με 2,7 γραμμάρια χασίς συνελήφθη ένας 23χρονος στην Καλαμάτα από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών Καλαμάτας.

Επιπλέον συνελήφθη στην Καλαμάτα ένας 39χρονος φυγόποινος για καταδικαστικό έγγραφο. Ο 39χρονος είχε ποινή φυλάκισης 18 μηνών από το Τριμελές Πλημμελειοδικείο Αιγίου για πράξεις που έγιναν τον Οκτώβριο του 2020 στην περιοχή της Ροδοδάφνης Αιγιαλείας και αφορούσαν παρακώλυση συγκοινωνιών και εξαναγκασμό υπαλλήλων να παραλείψουν νόμιμη πράξη που ανάγεται στα καθήκοντα τους με την απειλή βίας.

Τέλος, συνελήφθη και μία 46χρονη Ρομά για στέρηση δελτίου ταυτότητας.

Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στους αρμόδιους κατά τόπο εισαγγελείς.

Κ.Ηλ.