Τεχνικά έργα στο επαρχιακό οδικό δίκτυο της Μεσσηνίας

Ανάμεσα στα έργα που εγκρίθηκαν περιλαμβάνεται η «Κατασκευή τεχνικών έργων στο επαρχιακό οδικό δίκτυο της Π.Ε. Μεσσηνίας 2025», προϋπολογισμού 300.000 ευρώ. Ο συνολικός προϋπολογισμός των παρεμβάσεων που εγκρίθηκαν φτάνει τα 2.920.000 ευρώ και αφορά έργα σε όλες τις Περιφερειακές Ενότητες της Πελοποννήσου.

Ειδικότερα εγκρίθηκαν:

«Συντήρηση Εθνικού και Επαρχιακού Οδικού Δικτύου Π.Ε. Αργολίδας 2026», προϋπολογισμού 170.000 ευρώ

«Συντήρηση – αποκατάσταση τμημάτων επαρχιακών οδών Νο4 (Κρανίδι – Πόρτο Χέλι) και Νο9 (Κρανίδι – Ερμιόνη)», προϋπολογισμού 270.000 ευρώ

«Συντήρηση και αποκατάσταση βατότητας κατά τμήματα των επαρχιακών οδών 32 και 44 αρμοδιότητας Π.Ε. Κορινθίας», προϋπολογισμού 280.000 ευρώ

«Συντήρηση – βελτίωση της επαρχιακής οδού 19 στο τμήμα Αλμυρή – Ρυτό – Σοφικό – Αγγελόκαστρο», προϋπολογισμού 600.000 ευρώ

«Καθαρισμός πρανών, οχετών και ερεισμάτων οδικού δικτύου Ανατολικής Λακωνίας», προϋπολογισμού 200.000 ευρώ

«Καθαρισμός πρανών, οχετών και ερεισμάτων οδικού δικτύου Δυτικής Λακωνίας», προϋπολογισμού 200.000 ευρώ

«Κατασκευή τεχνικών έργων στο επαρχιακό οδικό δίκτυο της Π.Ε. Μεσσηνίας 2025», προϋπολογισμού 300.000 ευρώ

«Παρεμβάσεις αποκατάστασης οδικής ασφάλειας στο δίκτυο αρμοδιότητας Π.Ε. Αρκαδίας με κατασκευή οριζόντιας σήμανσης και τοποθέτηση στηθαίων ασφαλείας», προϋπολογισμού 300.000 ευρώ

«Συντήρηση – αποκατάσταση βατότητας επαρχιακής οδού Άστρους – Λεωνιδίου», προϋπολογισμού 600.000 ευρώ.

Σε δήλωσή του ο αναπληρωτής Περιφερειάρχης Πελοποννήσου και πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής Χρήστος Λαμπρόπουλος ανέφερε: «Με αποφάσεις της Περιφερειακής Επιτροπής προχωρά η δημοπράτηση σημαντικών έργων συνολικού προϋπολογισμού 2,92 εκατομμυρίων ευρώ σε όλες τις Περιφερειακές Ενότητες της Πελοποννήσου. Πρόκειται για παρεμβάσεις που αφορούν τη συντήρηση του οδικού δικτύου, την ενίσχυση της οδικής ασφάλειας, αλλά και καθαρισμούς και τεχνικές εργασίες που συμβάλλουν στην αντιπλημμυρική προστασία. Με τον σχεδιασμό που έχει θέσει ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου Δημήτρης Πτωχός προχωρούμε συστηματικά σε έργα που βελτιώνουν τις υποδομές, ενισχύουν την ασφάλεια των πολιτών και ανταποκρίνονται στις πραγματικές ανάγκες των τοπικών κοινωνιών».