Μεγαλόπολη: Εναρξη λειτουργίας Δημοτικής Αστυνομίας

Την έναρξη λειτουργίας της Δημοτικής Αστυνομίας στη Μεγαλόπολη, ανακοίνωσε με ιδιαίτερη χαρά ο δήμαρχος Κωνσταντίνος Μιχόπουλος, κάνοντας λόγο για “ένα σημαντικό βήμα για την ενίσχυση της εύρυθμης λειτουργίας της καθημερινότητας και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών”.

Στο πλαίσιο αυτό, καλωσόρισε τους νέους υπαλλήλους που εντάσσονται στο δυναμικό της υπηρεσίας: την Σμυρνή Κωνσταντίνα, τον Παυλόπουλο Σταύρο και τον Κανελλόπουλο Δημήτριο.

Η παρουσία τους σηματοδοτεί την αρχή μιας νέας προσπάθειας για μια πιο οργανωμένη, ασφαλή και λειτουργική πόλη.

Ο δήμαρχος σημείωσε ότι “η Δημοτική Αστυνομία θα συμβάλει ουσιαστικά στην τήρηση της νομιμότητας στους κοινόχρηστους χώρους, στη βελτίωση της κυκλοφορίας, στην προστασία του δημόσιου χώρου και στην εξυπηρέτηση των πολιτών. Παράλληλα, θα αποτελέσει σημαντικό συνεργάτη του Δήμου στην υλοποίηση δράσεων, που στοχεύουν στη συνεχή αναβάθμιση της πόλης μας.

Η ενίσχυση των υπηρεσιών του Δήμου αποτελεί βασική προτεραιότητα της δημοτικής αρχής. Με συντονισμένες ενέργειες και τη συμβολή νέων ανθρώπων στο ανθρώπινο δυναμικό μας, συνεχίζουμε να εργαζόμαστε για μια πόλη πιο σύγχρονη, πιο λειτουργική και πιο φιλική προς τον πολίτη. Ευχόμαστε στους νέους υπαλλήλους καλή αρχή και καλή δύναμη στα καθήκοντά τους”.