Παραμένει Αστυνομικός Διευθυντής Μεσσηνίας ο Θανάσης Χριστόπουλος – Αλλαγή διοικητή στο Α.Τ. Τριφυλίας

Ολοκληρώθηκαν οι μετακινήσεις – μεταθέσεις στην Αστυνομία και οι τοποθετήσεις των ανώτατων αξιωματικών στις κατά τόπους Αστυνομικές Διευθύνσεις.

Οι κρίσεις στην ΕΛ.ΑΣ. ολοκληρώθηκαν με τους Αστυνομικούς Διευθυντές, από το Ανώτατο Συμβούλιο του Σώματος, υπό την προεδρία του Αρχηγού της ΕΛ.ΑΣ. Αντιστράτηγου Δημήτρη Μάλλιου και τη συμμετοχή των Αντιστράτηγων Γιώργου Παπαδόπουλου και Νίκου Σπυριδάκη.

Ειδικότερα 32 Αστυνομικοί Διευθυντές προήχθησαν σε Ταξίαρχοι, ενώ 23 θα αποστρατευθούν ύστερα από 30 ημέρες.

Συνεχίζουν όλοι οι Αστυνομικοί Διευθυντές

Στις Διευθύνσεις της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Πελοποννήσου κρίθηκαν διατηρητέοι και παρέμειναν στις θέσεις τους όλοι οι Αστυνομικοί Διευθυντές.

Στη Μεσσηνία συνεχίζει ο Θανάσης Χριστόπουλος, ο οποίος έκλεισε δύο χρόνια ως Διευθυντής στο νομό, μιας και είχε αναλάβει καθήκοντα τον Ιανουάριο του 2024.

Στην Αρκαδία παραμένει ο Δημήτρης Ροΐδης, στη Λακωνία ο Κωνσταντίνος Σταματόπουλος, στην Κορινθία ο Γιάννης Αθανασόπουλος και στην Αργολίδα ο Κωνσταντίνος Λαθούρης.

Αλλαγή υπήρξε στο Αστυνομικό Τμήμα Τριφυλίας, όπου ο Γιώργος Κρυοβρυσανάκης ύστερα από δέκα και πλέον χρόνια που ήταν διοικητής του τμήματος, πήρε προαγωγή σε Αστυνομικό Διευθυντή και μετατέθηκε στην Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Πελοποννήσου, στην Τρίπολη.

Καθήκοντα διοικητή στο Α.Τ. Τριφυλίας αναλαμβάνει ο μέχρι πρότινος υποδιοικητής, Αστυνόμος Α’ Θανάσης Δήμας.

Κ.Ηλ.