Παρουσίαση βιβλίου του Δ. Γιαννημάρα στην Καρδαμύλη: «Βιογραφικές σημειώσεις από την ενασχόλησή μου με τα κοινά»

Είναι ένα βιβλίο απολογισμός των πενήντα και πλέον χρόνων της ενασχόλησής του με τον συνδικαλισμό και την Τοπική Αυτοδιοίκηση. Η παρουσίαση θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή στις 11 π.μ., στον χώρο του Γυμνασίου-Λυκείου Καρδαμύλης.

Για το περιεχόμενο θα μιλήσουν ο Τάσος Αποστολόπουλος, εκπαιδευτικός και πρώην γενικός γραμματέας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, και ο Βασίλης Μαστραγγελόπουλος, φιλόλογος, πρώην λυκειάρχης και πρώην δήμαρχος του Καποδιστριακού Δήμου Είρας. Και οι δύο έχουν μακρά πορεία στον συνδικαλισμό και έχουν συγγράψει βιβλία ιστορικού, παιδαγωγικού και αυτοδιοικητικού περιεχομένου, ενώ τον συντονισμό της εκδήλωσης θα έχει η Σοφία Μποτσέα.

Οπως αναφέρει ο ίδιος, στο βιβλίο, η στάση ζωής του χαρακτηρίστηκε από την προσφορά προς τον συνάνθρωπο και την εξυπηρέτηση όσων είχαν ανάγκη. Παράλληλα, εξηγεί ότι η συγγραφή του βιβλίου συνδέεται με την ανάγκη καταγραφής του έργου και των δράσεων της δημοτικής του θητείας, καθώς και με την επιθυμία διατήρησης της ιστορικής μνήμης του Δήμου. Σε κάποιο σημείο του προλόγου αναφέρει: «Θα προσπαθήσω να αποφύγω κρίσεις και επικρίσεις για φίλους και αντιπάλους. Θα υπάρξουν όμως στιγμές όπου θα χρειαστούν στοιχεία, που θα αναφέρονται σε πρόσωπα, όχι όμως δικές μου σκέψεις, αλλά δικά τους ντοκουμέντα που κράτησα στο προσωπικό μου αρχείο».

«Εχοντας διαπιστώσει πόσο γρήγορα περνά ο χρόνος και πόσο απροειδοποίητα φεύγει ο άνθρωπος, ένιωσα την ανάγκη να αποτυπωθεί η αλήθεια και να μείνει στις ιστορικές σελίδες του Δήμου», σημειώνει. Ο ίδιος τονίζει ότι η Τοπική Αυτοδιοίκηση αποτελεί μια διαρκή συνέχεια, όπου κάθε δημοτική αρχή συμβάλλει στην εξέλιξη του τόπου, δίνοντας έμφαση στη συνεργασία, στον διάλογο και στην παραγωγή έργου προς όφελος της τοπικής κοινωνίας.

Κατά τη δεύτερη θητεία του, ανέφερε ότι προσπάθησε να υλοποιήσει, μεταξύ άλλων, την κατασκευή αθλητικού κέντρου στην Καρδαμύλη, το οποίο, όπως είπε, αντιμετώπισε έντονες αντιδράσεις και εμπόδια από διαφορετικές πλευρές, καθώς και καθυστερήσεις στην περιβαλλοντική αδειοδότηση, με αποτέλεσμα την απένταξή του από την ΟΧΕ.

Κλείνοντας, σημείωσε ότι δεν κρατά σε κανέναν τίποτα λέγοντας: «Ο Θεός να βάλει το χέρι του, μήπως τέτοιες νοοτροπίες στερήσουν από τον τόπο πράγματα μεγαλύτερης αξίας». Ευχαριστεί όλους όσοι συνέβαλαν στο έργο του κατά τη θητεία του ως δημάρχου, ακόμη και εκείνους που άσκησαν κριτική ή διαφώνησαν με τις επιλογές του.

Η εκδήλωση αναμένεται να αναδείξει το περιεχόμενο του βιβλίου και να φωτίσει τη μακρόχρονη πορεία του Δημήτρη Γιαννημάρα στην Τοπική Αυτοδιοίκηση και τα κοινά.

Κ. Δρ.