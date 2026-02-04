Αναίμακτος και ο Ιανουάριος στους δρόμους της Μεσσηνίας

Μετά τον Δεκέμβριο και ο Ιανουάριος κύλησε αναίμακτα για τη Μεσσηνία σε ό,τι έχει να κάνει με τα τροχαία δυστυχήματα και ατυχήματα.

Συνολικά στους πέντε νομούς της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Πελοποννήσου τον περασμένο μήνα σημειώθηκαν 14 τροχαία ατυχήματα με 16 παθόντες (νεκροί, σοβαρά και ελαφρά τραυματίες).

Ειδικότερα σημειώθηκαν δύο θανατηφόρα τροχαία ατυχήματα, με 3 νεκρούς, ένα σοβαρό τροχαίο ατύχημα, με έναν σοβαρά τραυματία και 11 ελαφρά τροχαία ατυχήματα, με 12 ελαφρά τραυματίες.

Σε ό,τι έχει να κάνει με τη Μεσσηνία δεν σημειώθηκε ούτε θανατηφόρο τροχαίο, ούτε σοβαρό, παρά μόνο ένα ελαφρύ τροχαίο με έναν ελαφρά τραυματία.

Τα κυριότερα αίτια των τροχαίων ατυχημάτων - δυστυχημάτων, όπως προέκυψε από την αστυνομική τροχονομική έρευνα ήταν η παραβίαση της προτεραιότητας.

Στο πλαίσιο των τροχονομικών δράσεων τον Ιανουάριο συγκροτήθηκαν 428 συνεργεία ελέγχων μέθης, ενώ πραγματοποιήθηκαν 5.640 έλεγχοι διερεύνησης μέθης και διαπιστώθηκαν 58 παραβάσεις.

Επιπλέον, το ίδιο χρονικό διάστημα βεβαιώθηκαν και 1.068 επικίνδυνες παραβάσεις.

Ειδικότερα βεβαιώθηκαν 451 για υπερβολική ταχύτητα, 145 για αντικανονικό προσπέρασμα, 98 για μη χρήση της ζώνης ασφαλείας κατά την οδήγηση, 98 για μη χρήση κράνους κατά την οδήγηση, 94 για Κ.Τ.Ε.Ο., 59 για χρήση κινητού τηλεφώνου κατά την οδήγηση, 55 για παραβίαση σηματοδότη, 42 για κίνηση στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας, 16 για οδήγηση με φθαρμένα ελαστικά, 5 για μη χρήση παιδικών καθισμάτων, 4 για αντικανονικούς ελιγμούς και μία για παραβίαση προτεραιότητας.

Κ.Ηλ.